تعرض الفنان جمال سليمان لوعكة صحية

قالت مصادر إعلامية في لبنان إن الفنان السوري جمال سليمان تعرض لوعكة صحية ليل الأحد، ما استدعى نقله إلى إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.
وأضافت المصادر نفسها، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية، أن سليمان بات "بحالة مستقرة"، ولايزال في المستشفى حيث يخضع لمراقبة طبية، دون إعطاء تفاصيل عن الوعكة التي تعرض لها.
وكانت مواقع إلكترونية لبنانية ذكرت أن الفنان السوري، الذي يبلغ من العمر 57 عاما، تعرض لأزمة قلبية نقل على أثرها إلى المستشفى.
يشار إلى أن سليمان، الذي لعب دور البطولة في أعمال درامية سورية ومصرية عدة، يقيم حاليا بين العاصمة المصرية واللبنانية، وهو معارض لنظام بشار الأسد.المزيد من أخبار لبنان
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