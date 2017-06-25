دبي تعايد الجمهور بحفلات مجانية لأهم مطربي العالم العربي

دشنت دبي أجندة مناشط عيد الفطر ومفاجآت صيف دبي، لتقدم في المناسبتين مجموعة من الحفلات المجانية لعشاق الفن والطرب.
وسيحيي الفنان العراقي ماجد المهندس حفلة فنية مجانية في السوق الصيني 2، وذلك يوم السابع والعشرين الجاري، كمعايدة خاصة من المجمّع التجاري لجميع زواره في عيد الفطر، وفق موقع صحيفة "الرؤية".
وأكد لـ «الرؤية» المكتب الإعلامي لشركة نخيل، أن حفل المهندس سيكون في أول أيام عيد الفطر، حيث يأتي بمثابة معايدة من سوق التنين 2 لعشاق الطرب العراقي الأصيل.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأنشطة التي يقدمها المجمع لجعله وجهة سياحية معروفة، إذ سبق أن استضاف السوق كوكبة من نجوم الوطن العربي والخليجي على مدار الأشهر الماضية.
وأوضح المكتب أنه صمم منصة في منتصف المجمع ليتمكن الحضور في الطوابق العلوية من مشاهدة الحفل، ووضعت شاشات كبيرة في المداخل ليتمكن الزوار من الاستمتاع بأغاني المهندس.
فيما تدشن مفاجآت صيف دبي دورتها العشرين والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، في الفترة الممتدة من الأول من يوليو وحتى الثاني عشر من أغسطس 2017.
وتستضيف الدورة العشرين من المهرجان مجموعة من الحفلات الفنية المجانية، التي ستحتضنها المجمعات التجارية، على مدار ستة أسابيع، والبداية ستكون مع وليد الشامي في دبي فستيفال سيتي.
ويحيي النجم اليمني فؤاد عبد الواحد والفنانة داليا مبارك حفلاً فنياً في سيتي سنتر مردف، وسيكون الجمهور على موعد مع الفنانة بلقيس في الرابع من أغسطس في مول الإمارات. وستبدأ الحفلات في تمام الساعة الـ8 مساء.المزيد من أخبار الإمارات
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