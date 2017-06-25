دبي تعايد الجمهور بحفلات مجانية لأهم مطربي العالم العربي

دشنت دبي أجندة مناشط عيد الفطر ومفاجآت صيف دبي، لتقدم في المناسبتين مجموعة من الحفلات المجانية لعشاق الفن والطرب.

وسيحيي الفنان العراقي ماجد المهندس حفلة فنية مجانية في السوق الصيني 2، وذلك يوم السابع والعشرين الجاري، كمعايدة خاصة من المجمّع التجاري لجميع زواره في عيد الفطر، وفق موقع صحيفة "الرؤية".

وأكد لـ «الرؤية» المكتب الإعلامي لشركة نخيل، أن حفل المهندس سيكون في أول أيام عيد الفطر، حيث يأتي بمثابة معايدة من سوق التنين 2 لعشاق الطرب العراقي الأصيل.