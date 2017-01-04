26 شاعرا من 17 دولة عربية يشاركون في مهرجان الشعر العربي بالشارقة

تنطلق فعاليات الدورة الـ 15 لـ "مهرجان الشعر العربي" خلال الفترة من 8 - 13 يناير الجاري بمشاركة 26 شاعرا من 17 دولة عربية يبحثون كيفية الاستفادة من الأنماط الأدبية المتنوعة وذلك بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال محمد القصير المنسق العام للمهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة أمس، إن المهرجان درج على تكريم واحد من الشعراء الضيوف وآخر من شعراء الدولة والشاعران المكرمان هما الشاعران الإماراتي إبراهيم محمد إبراهيم ومحي الدين الفاتح من السودان .

من ناحيته قال محمد البريكي مدير بيت الشعر في الدائرة إن هذه المرحلة تعد عصرا ذهبيا للقصيدة بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي فهو بحر عطاء، داعيا إلى استغلال هذه المرحلة بالعمل من أجل الشعر والشعراء ومن أجل مشروع الشارقة الثقافي الكبير فالتاريخ سيذكر لأصحاب الهمم دورهم الكبير في تجديد ماء الشعر والحفاظ على موروثه العظيم.

وفق وكالة أنباء الإمارات، أضاف أن المهرجان يشهد في دورته الجديدة ست أمسيات شعرية يقام منها خمس في قصر الثقافة في الشارقة والأمسية الختامية في بيت الشعر في قلب الشارقة بجانب توقيع أربعة دواوين إضافة إلى برنامج فكري مصاحب يشتمل على ندوتين هما "تراسل الشعر العربي مع الفنون" و"عام من الإنجازات".

وعن آلية اختيار الشعراء المشاركين في المهرجان ،أوضح البريكي أن اختيار الشعراء يأتي عبر لجنة داخلية متخصصة تكونها الدائرة لترشيح الشعراء للمشاركة، مؤكدا حرص اللجنة على أن تمثل المشاركات تجارب الشعر العربي كافة بما تشمله من أسماء كبيرة فاعلة في حركة الشعر العربي وتجارب جديدة صاعدة.

وأشار إلى أن المشاركات تتنوع من حيث التجارب الشعرية المشاركة فضلا عن مشاركة خمسة شاعرات عربيات.