ريا وسكينة تتسللان إلى الدراما السورية في مسلسل "وردة شامية"

(رويترز) - من قلب الدراما المصرية المسنودة على الواقع تطل من جديد الشقيقتان ريا وسكنية لتظهرا فجأة في الدراما السورية من خلال مسلسل جديد تشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج تامر إسحاق.

وتدخل هاتان الشخصيتان عمق الحارات الشامية في مسلسل من ثلاثين حلقة يحمل اسم (وردة شامية) ويتخطى القصة المصرية الشهيرة عبر الكثير من الجرائم ليمتد إلى إقدام امرأتين على القتل بدوافع متعددة.

ويؤكد فريق عمل المسلسل من مخرج ومنتج وممثلين أن هذا العمل السوري يتخذ طابع البيئة الشامية في فضاء من الفانتازيا ولن يكون نسخة من ريا وسكينة المثير للجدل إنما سوف يبني على أحداث قصص ومحاور من صلب الدراما الشامية حيث سيعيش المشاهد في عالم الجلادين والضحايا وردود الفعل ولن تنتهي القصة بدفن الجثة.

ويقول مخرج المسلسل تامر إسحاق لرويترز إنه في هذا العمل "لا يوجد لدينا شيء اسمه ساحة أو حارة يوجد شيء اسمه سوق النساء وسوق الذهب."

وتدور أحداث المسلسل الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل في مجتمع شامي إبان زمن الحكم العثماني ويتحدث عن فتاتين لديهما قصة وحالات نفسية لكنهما يصلان إلى قتل الفتيات والاستمتاع بهذه الحالة.

ويقول مخرج العمل إنه اختار اسم (وردة شامية) لإظهار التناقض واستخراج السواد والقتل والحزن والأسى ومآسي الناس الذين فقدوا أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم.

تجسد الممثلة السورية سلافة معمار دور "وردة" فيما تلعب الفنانة السورية-الفلسطينية شكران مرتجى دور أختها "شامية" ويُسند إلى الممثل السوري سلوم حداد دور شخصية عامل النظافة المنبوذ الذي ترقب عيناه كل حدث وتفصيل إلى حين وقوعه في غرام إحدى الأختين "وردة".

وقالت سلافة لرويترز إنها المرة الأولى التي سيتم فيها طرح هذا النوع من الإجرام في الدراما السورية. وأضافت "لا أستطيع أن أقارن بين مسلسل وردة شامية وبقية المسلسلات التي تناولت الحبكة ذاتها ... فهناك اقتباس لكنه اقتباس حر."

وقدمت قصة الشقيقتان المصريتان من قبل في العديد من المسلسلات والأفلام وكان أشهر تجسيد لها في مسرحية (ريا وسكينة) بطولة المطربة شادية والممثلة سهير البابلي في ثمانينات القرن الماضي.

وتقول شكران لرويترز "نحن لا نريد أن يظن الناس أن ‘وردة شامية‘ نسخة عن مسلسل ريا وسكينة .. لا لا لا .. الأحداث متخيلة ونحن لم نأخذ الرواية من السجلات إنما كله من نسج خيال الكاتب."

يشارك في المسلسل أيضا عدد من الممثلين السوريين واللبنانيين منهم يوسف حداد ونادين خوري وعلاء قاسم ونادين تحسين بك وآية طيبة وزهير رمضان ومعتصم النهار وجلال شموط وروعة ياسين ومجدي مشموشي وسميرة بارودي وآخرين.