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فنون وآداب

اسطورة العود العراقي نصير شمة "فنان اليونسكو للسلام"

أريبيان بزنس
الجمعة، 24 فبراير 2017
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اسطورة العود العراقي نصير شمة "فنان اليونسكو للسلام"

(رويترز) - منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الملحن وعازف العود العراقي نصير شمه لقب "فنان اليونسكو للسلام" خلال حفل أقيم مساء أمس الخميس بمقر المنظمة في باريس.

 

وجاء في نص شهادة التقدير التي سلمتها إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو للفنان العراقي إنه استحق اللقب "تقديرا لالتزامه في دعم التربية الموسيقية للشباب في العراق وغيره من الدول وجهوده التي لا تنضب من أجل نشر السلام من خلال عروضه الموسيقية والتزامه بقيم المنظمة وأهدافها العالمية."

 

ونشر الحساب الرسمي لليونسكو على تويتر أربع صور للحفل.

 

 

وقالت وزارة الثقافة العراقية في بيان اليوم الجمعة إن أعضاء من وفد العراق المشارك في مؤتمر التنسيق الدولي لحماية التراث في العراق المنعقد حاليا في فرنسا إضافة للسفير العراقي في باريس إسماعيل شفيق محسن حضروا الحفل.

 

 

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي فرياد رواندزي "اختيار الموسيقار شمه ليكون فنان اليونسكو هو تكريم للفن والفنان العراقي الذي استطاع أن يثبت وجوده على الساحة الفنية العالمية."

 

 

وأضاف "شمه قامة فنية كبيرة فضلا عن مواقفه الإنسانية في دعم الأطفال والنازحين العراقيين بالإضافة إلى مبادراته من أجل تطوير مدينة بغداد وغيرها من المبادرات التي تصب في خدمة الثقافة العراقية."

 

 

وسيدعم شمه في إطار مهامه كفنان من أجل السلام في الفترة من 2017 إلى 2019 نشاطات المنظمة المعنية بالتعليم من أجل السلام والمحافظة على التراث الثقافي في العراق والمنطقة العربية.

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