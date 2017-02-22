شارل أزنافور نجم افتتاح الدورة 16 من مهرجان موازين بالمغرب

(رويترز) - قالت جمعية مغرب الثقافات المنظمة لمهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب اليوم الأربعاء إن المغني ومؤلف الأغاني الفرنسي شارل أزنافور سيكون هو نجم افتتاح الدورة السادسة عشرة التي تنطلق في مايو أيار.
وقالت الجمعية في بيان بالموقع الرسمي للمهرجان "باستقباله لهذه الأيقونة بمناسبة إحياء السهرة الافتتاحية للمسرح الوطني محمد الخامس يوم 12 مايو المقبل يؤكد مهرجان موازين ليس فقط توجهه الدولي ولكنه يكرس مرة أخرى التزامه المتواصل لفائدة وصول الجمهور المغربي للأسماء الكبرى على الساحة الدولية."
وخاض أزنافور (92 عاما) الذي أطلقت عليه قناة (سي.إن.إن) الأمريكية عام 1988 لقب "فنان القرن" مشوارا فنيا أمتد على مدى نحو ثمانية عقود وبلغت مبيعات اسطواناته 100 مليون نسخة.
ألف أكثر من 600 أغنية وردد أغانيه بثماني لغات مختلفة كما شارك في أكثر من 60 فيلما سينمائيا.
تأسس مهرجان موازين إيقاعات العالم في 2001 وحقق نجاحا كبيرا بفضل الأسماء الكبيرة التي يجذبها كل عام والتي تتنوع بين الشرق والغرب. وتدفق عليه في الدورة السابقة أكثر من 2.6 مليون شخص.
وتقام الدورة السادسة عشرة للمهرجان في الفترة من 12 إلى 20 مايو أيار.المزيد من أخبار المغرب
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
6 آلاف درهم رسوم تعليم الوافدين في مدارس أبوظبي بجميع المراحل
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
ألمانيا تستقبل 10 ألاف لاجئ سوري جديد | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس