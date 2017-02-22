شارل أزنافور نجم افتتاح الدورة 16 من مهرجان موازين بالمغرب

(رويترز) - قالت جمعية مغرب الثقافات المنظمة لمهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب اليوم الأربعاء إن المغني ومؤلف الأغاني الفرنسي شارل أزنافور سيكون هو نجم افتتاح الدورة السادسة عشرة التي تنطلق في مايو أيار.

وقالت الجمعية في بيان بالموقع الرسمي للمهرجان "باستقباله لهذه الأيقونة بمناسبة إحياء السهرة الافتتاحية للمسرح الوطني محمد الخامس يوم 12 مايو المقبل يؤكد مهرجان موازين ليس فقط توجهه الدولي ولكنه يكرس مرة أخرى التزامه المتواصل لفائدة وصول الجمهور المغربي للأسماء الكبرى على الساحة الدولية."

وخاض أزنافور (92 عاما) الذي أطلقت عليه قناة (سي.إن.إن) الأمريكية عام 1988 لقب "فنان القرن" مشوارا فنيا أمتد على مدى نحو ثمانية عقود وبلغت مبيعات اسطواناته 100 مليون نسخة.

ألف أكثر من 600 أغنية وردد أغانيه بثماني لغات مختلفة كما شارك في أكثر من 60 فيلما سينمائيا.

تأسس مهرجان موازين إيقاعات العالم في 2001 وحقق نجاحا كبيرا بفضل الأسماء الكبيرة التي يجذبها كل عام والتي تتنوع بين الشرق والغرب. وتدفق عليه في الدورة السابقة أكثر من 2.6 مليون شخص.

وتقام الدورة السادسة عشرة للمهرجان في الفترة من 12 إلى 20 مايو أيار.