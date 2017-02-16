امرأة وخمسة كتاب في القائمة القصيرة للبوكر العربية 2017

(رويترز) - أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) اليوم الخميس القائمة القصيرة لعام 2017 وضمت ست روايات من مصر والسعودية الكويت وليبيا والعراق ولبنان.

وقالت الفلسطينية سحر خليفة رئيسة لجنة التحكيم في بيان اليوم "من بين الكم الهائل من الروايات (186 رواية) التي تقدمت للجائزة العالمية للرواية العربية اخترنا ست روايات لما تتميز به من جماليات شكلية من حيث البناء الفني وتطوير الشخصيات وطرح مواضيع حساسة جريئة اجتماعيا تنبش المسكوت عنه وأخرى تتناول أزمات الوضع العربي المعقد كما تحتفي بالجوانب المضيئة من التراث العربي."

وضمن القائمة روايات (في غرفة العنكبوت) للمصري محمد عبد النبي و(موت صغير) للسعودي محمد حسن علوان و(السبيليات) للكويتي إسماعيل فهد إسماعيل و(زرايب العبيد) لليبية نجوى بن شتوان و(مقتل بائع الكتب) للعراقي سعد محمد رحيم و(أولاد الغيتو - اسمي آدم) للبناني إلياس خوري.

ويحصل كل مرشح من بين المرشحين الستة بالقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار فيما يحصل الفائز/الفائزة على 50 ألف دولار إضافية.

وكانت القائمة الطويلة للدورة العاشرة للجائزة أُعلنت في 16 يناير كانون الثاني وضمت 16 رواية.

وضمت لجنة تحكيم الجائزة في عضويتها الروائية والمذيعة الليبية فاطمة الحاجي والمترجم الفلسطيني صالح علماني والمترجمة اليونانية صوفيا فاسالو والكاتبة المصرية سحر الموجي.

ومن المقرر إعلان اسم الفائز/الفائزة بالجائزة في 25 أبريل نيسان القادم خلال احتفال يقام في أبوظبي عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

والجائزة العالمية للرواية العربية هي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية وترعاها (مؤسسة جائزة بوكر) في لندن بينما تقوم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في الإمارات بدعمها ماليا.