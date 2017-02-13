"منشد الشارقة الصغير 3" يبدأ تصوير أولى حلقاته بمشاركة 64 طفلا

بدأ تلفزيون الشارقة تصوير أولى حلقات برنامج "منشد الشارقة الصغير 3" في موسمه الثالث الذي تعده مؤسسة الشارقة للإعلام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة.

وتشهد الدورة الجارية للبرنامج تنافس 64 مشتركا من مختلف مدارس الشارقة على مدى ثماني حلقات تستضيف كل حلقة ثمانية مشتركين يقدمون مواهبهم الإنشادية على خشبة مسرح جامعة الشارقة ليتأهل في كل حلقة اثنان من المشاركين.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تضم لجنة تحكيم البرنامج كل من الفنان أحمد المنصوري وعبد الله الشحي وأحمد الرضوان حيث يقيمون أداء المشتركين ويقدمون لهم النصائح اللازمة والتقييمات الأساسية إذ يعتمد تأهل المشاركين للمرحلة المقبلة على تقيم اللجنة والتصويت المباشر للجمهور.

وقال نجم الدين هاشم المنتج المنفذ لبرنامج "منشد الشارقة الصغير" يعتبر الموسم الجديد من منشد الشارقة الصغير تكملة لمسيرة النجاحات التي حققها في دوراته السابقة إذ حظي البرنامج خلال دوراته السابقة بجماهيرية كبيرة وانتشار واسع ونحرص في الدورة الثالثة من البرنامج إلى تحقيق رسالة الشارقة في ترسيخ مفاهيم الفن الهادف لدى الأجيال الصاعدة.

وأضاف شهدت نسخة هذا العام مشاركة 750 مشتركا محققة قفزة واضحة في انتشار البرنامج مقارنة ب 450 موهبة مشاركت في الدورة السابقة الأمر الذي يدل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به البرنامج من الطلاب والأهالي والمعلمين ويشهد البرنامج تطور ملحوظ في هذه النسخة على مستوى الأداء.

ويهدف برنامج "منشد الشارقة الصغير" إلى إبراز أجمل المواهب الصوتية المتميزة وتطويرها لتكون قادرة على المنافسة والمشاركة في تعزيز حضور فن الإنشاد وتعزيز رسالة الفنون الهادفة و قد حقق برنامج "منشد الشارقة الصغير" بأجزائه الثلاث نجاحا كبيرا في نشر ثقافة الفن الرصين كما أسهم في إبراز الإنشاد كواحد من أهم الفنون التي تحمل مضامين ورسائل سامية.