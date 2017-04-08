Arabian business
فنون وآداب

رحيل الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور عن 71 عاما

أريبيان بزنس
السبت، 8 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
رحيل الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور عن 71 عاما

قالت وزارة الثقافة الفلسطينية إن الشاعر أحمد دحبور توفي اليوم السبت عن 71 عاما في مدينة رام الله.

 

وقالت الوزارة في بيان، وفقا لرويترز، "برحيل دحبور تفقد فلسطين ليس فقط واحداً من عمالقة الأدب والإبداع الفلسطيني، بل بوصلة كانت حتى اللحظات الأخيرة تؤشر إلى فلسطين."

 

 

ولد دحبور في أبريل نيسان عام 1946 بمدينة حيفا التي غادرها مع عائلته إلى لبنان ثم إلى سوريا حيث نشأ ودرس في مخيم حمص للاجئين.

 

 

وعاد إلى الأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

 

 

عمل مديرا لتحرير مجلة (لوتس) حتى 1988 ومديرا عاما لدائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية وكان عضوا باتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين.

 

 

أصدر العديد من الدواوين الشعرية من أشهرها (الضواري وعيون الأطفال) و(حكاية الولد الفلسطيني) و(طائر الوحدات) و(شهادة بالأصابع الخمس) و(كسور عشرية) وحصل على جائزة توفيق زياد في الشعر عام 1988.

 

 

ولا تزال الكثير من الأغنيات التي كتب كلماتها تتردد في العديد من المناسبات الوطنية ومنها (اشهد يا عالم) و(عوفر والمسكوبية) و(يا شعبي يا عود الند) و(والله لأزرعك بالدار) و(يا بنت قولي لأمك) و(غزة والضفة) و(صبرا وشاتيلا) وغيرها.

 

 

ونعى الشاعر الراحل عدد كبير من المثقفين والفنانين منهم الشاعر المصري زين العابدين فؤاد والشاعر السوري محمد علاء الدين عبد المولى والكاتب الأردني معن البياري والروائي المصري وحيد الطويلة والمصور الفوتوغرافي الفلسطيني أحمد المحسيري كما نعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المزيد من أخبار فلسطين

المزيد عن هذا الخبر

وفاة شاعر العامية المصري سيد حجاب عن 76 عاما

وفاة سعد بن جدلان .. شاعر الخليج الأول

وفاة الكاتب والفنان السوداني محمد حسين بهنس "متجمدا" في القاهرة

وفاة الشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم

تعليقات

المزيد في فنون وآداب

"جائزة الشيخ زايد" تسمي المغربي عبد الله العروي "شخصية العام"

الفيلم الوثائقي الإماراتي "ناني" يحصد الجائزة الذهبية في مسابقة هوليوود

إيمان عباس تتوج بلقب منشد الشارقة الصغير

"ماجد الفطيم للسينما" تحصد جائزة "الإنجاز العالمي في العرض" في لاس فيغاس

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية ودول خليجية تؤيد الضربة الاميركية وتحيي "شجاعة" ترامب

3 قتلى إرهابي على مركز تسوق وإطلاق نار﻿ في العاصمة السويدية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »