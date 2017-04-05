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فنون وآداب

"جائزة الشيخ زايد" تسمي المغربي عبد الله العروي "شخصية العام"

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 إبريل 2017
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"جائزة الشيخ زايد" تسمي المغربي عبد الله العروي "شخصية العام"
المصدر- وام

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب يوم الأربعاء فوز المؤرخ والمفكر المغربي عبد الله العروي بجائزة "شخصية العام الثقافية" لدورتها الحادية عشرة.

 

 وقال أمين عام الجائزة علي بن تميم في بيان، وفقا لرويترز، "تم اختيار المفكر والكاتب عبد العروي لتبوئه منزلة المؤسس لحراك فكري وثقافي امتد من المغرب إلى المشرق، ولم يتوقف تأثيره عند حدود الجامعات والمؤسسات العلمية، وإنما شمل مجالات الفكر السياسي العربي وطبع كثيرا من الممارسات الثقافية."

 

 

نشر العروي (83 عاما) منذ بداية الستينيات من القرن العشرين ترجمات ونصوصا ودراسات في عدد من المجلات المغربية والعربية والفرنسية وأصدر أكثر من 30 كتابا.

 

 

ويحصل الفائز على ميدالية ذهبية تحمل شعار جائزة الشيخ زايد للكتاب وشهادة تقدير إضافة إلى مليون درهم إماراتي (نحو 272 ألف دولار).

 

 

وكانت جائزة الشيخ زايد للكتاب أعلنت في مارس آذار الماضي أسماء الفائزين في فروعها الثمانية الأخرى. ومن المقرر إقامة حفل تكريم الفائزين في 30 أبريل نيسان خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الدولي للمعارض

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