الفيلم الوثائقي الإماراتي "ناني" يحصد الجائزة الذهبية في مسابقة هوليوود

حصد الفيلم الوثائقي الإماراتي "ناني" "Nanny culture" الجائزة الذهبية في مسابقة هوليوود للأفلام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد مسابقة أفلام هوليوود من أهم المسابقات الدولية التي يشارك فيها أفلام من جميع أنحاء العالم وتهدف إلى تقييم وتقديم الأفلام المميزة وإتاحة الفرصة للمخرجين لتقديم أعمالهم وإظهار مواهبهم للعالم وتضم المسابقة لجنة تحكيم متخصصة في مجال صناعة الأفلام .

الفيلم إنتاج مؤسسة أناسي للإعلام فكرة الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان وإخراج البريطاني بول جيمس وتوزيع شركة Mad Solutions. ويشارك في الفيلم نجم مواقع التواصل الاجتماعي "بن باز" والموسيقي الشهير عازف القيثار والمغني عمارة مختار "بومبينو" بأغنية "تيم تار"، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وتدور قصة الفيلم حول أسرة إماراتية هي أسرة "محمد الحمادي" تستعين بمربية بريطانية بشكل مؤقت لتساعدها على ترتيب برنامج أطفالها اليومي الخاص بالدراسة والنشاطات وغيرها مما يخلق نوعا من التفاعل كالتجاذب تارة والتنافر تارة أخرى بين المربية والأطفال وخاصة عند توجيههم وتغيير عاداتهم اليومية وترصد الكاميرا هذه المشاعر والانفعالات مستعرضه تجربة الأطفال مع المربية وكذلك مع أفراد الأسرة والموظفين في البيت والمحيطين بها .

يتضمن الفيلم مشاهد واقعية يتخللها مشاهد تمثيلية يتم افتعالها بأسلوب ذكي لخدمة العمل واعطائه الطابع الفكاهي.

تستعرض أحداث الفيلم مفردات من الثقافة الإماراتية ومدى تقبل ثقافة الأخر ومدى تفاعل وتعايش الأخر مع الثقافة الإماراتية ليقدم في الوقت نفسه تصورا عن الإمارات في عيون الأخرين.

وقدم الفيلم بانوراما عن أهم المعالم في لندن ودولة الإمارات العربية المتحدة مسلطا الضوء على بعض الأماكن السياحية وكذلك المرتبطة بالأنشطة الثقافية والفنية والتراثية والرياضية مصورا بشكل مختصر لمحة عن تجربة الحياة في الإمارات.

الجدير بالذكر أن الفيلم حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان "لوس أنجلوس" السينمائي ووصل للنهائيات في مهرجان فونيكس للأفلام في ملبورن.

وقد عرض الفيلم في "Hospital Club" في لندن عرضا خاصا بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

وعرض الفيلم في عدة دور سينما في لندن بالمملكة المتحدة ومنها: ريجينت ستريت cinema" "Regent street و سينما ايفري مان " Everyman cinema" و سينما ليكسي "lexi cinema".

كما عرض في مهرجان سيدني العالمي للأفلام في استراليا ومهرجان هوليود فلوريدا للأفلام في امريكا ومهرجان طريق الحرير في ايرلندا ومهرجان هونج كونج ارت هاوس للأفلام.