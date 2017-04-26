Arabian business
فنون وآداب

السعودي إياد الحكمي يتوج "أميرا للشعراء"

أريبيان بزنس
الأربعاء، 26 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودي إياد الحكمي يتوج "أميرا للشعراء"

توج السعودي إياد الحكمي بلقب الموسم السابع لمسابقة "أمير الشعراء" التي تعد أكبر مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الدول العربية.

وانطلقت مسابقة "أمير الشعراء" في 2008 وتنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي في الإمارات.

وحصل الحكمي على أعلى الدرجات من لجنة التحكيم وتصويت الجمهور وهي 61 درجة بينما حل مواطنه طارق الصميلي في المركز الثاني وحصل على 60 درجة وجاء المصري حسن عامر في المركز الثالث وحصل على 53 درجة، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي المركز الرابع جاء الموريتاني شيخنا عمر برصيد 49 درجة فيما حلت العراقية أفياء أمين بالمركز الخامس برصيد 46 درجة.

تشكلت لجنة التحكيم من الناقد الإماراتي علي بن تميم والناقد المصري صلاح فضل والناقد الجزائري عبد الملك مرتاض.

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في فنون وآداب

محمد علوان يفوز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية 2017

أدب المرأة يهيمن على "جائزة الإمارات للرواية" في دورتها الرابعة

رحيل الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور عن 71 عاما

"جائزة الشيخ زايد" تسمي المغربي عبد الله العروي "شخصية العام"

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بنك "الإمارات دبي الوطني" شريكا أول رسميا لإكسبو 2020 دبي

إيقاف "السعودية الهندية للتأمين" من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »