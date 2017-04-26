السعودي إياد الحكمي يتوج "أميرا للشعراء"

توج السعودي إياد الحكمي بلقب الموسم السابع لمسابقة "أمير الشعراء" التي تعد أكبر مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الدول العربية.

وانطلقت مسابقة "أمير الشعراء" في 2008 وتنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي في الإمارات.

وحصل الحكمي على أعلى الدرجات من لجنة التحكيم وتصويت الجمهور وهي 61 درجة بينما حل مواطنه طارق الصميلي في المركز الثاني وحصل على 60 درجة وجاء المصري حسن عامر في المركز الثالث وحصل على 53 درجة، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي المركز الرابع جاء الموريتاني شيخنا عمر برصيد 49 درجة فيما حلت العراقية أفياء أمين بالمركز الخامس برصيد 46 درجة.

تشكلت لجنة التحكيم من الناقد الإماراتي علي بن تميم والناقد المصري صلاح فضل والناقد الجزائري عبد الملك مرتاض.