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فنون وآداب

محمد علوان يفوز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية 2017

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 25 إبريل 2017
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محمد علوان يفوز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية 2017
الروائي السعودي محمد علوان

فاز الروائي السعودي محمد حسن علوان، اليوم الثلاثاء، بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) لعام 2017.

 

ووفقا لصحيفة الإتحاد، أعلنت لجنة تحكيم الجائزة عن فوزه في أبوظبي عن روايته «موت صغير». وقد سلم الجائزة للفائز سعادة محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

 

ورواية "موت صغير" هي سيرة روائية متخيلة لحياة ولي صوفي هو محيي الدين بن عربي منذ ولادته في الأندلس في منتصف القرن السادس الهجري وحتى وفاته في دمشق، وفق سكاي نيوز عربية.

 

وتتناول الرواية سيرة حياة زاخرة بالرحيل والسفر من الأندلس غربا وحتى أذربيجان شرقا، مرورا بالمغرب الغربي ومصر والحجاز والشام والعراق وتركيا.

 

ويعيش خلالها البطل تجربته الصوفية العميقة التي يحملها داخل روحه القلقة ليؤدي رسالته تحت ظل دول متخيلة، ويمر بمدن عدة ويلتقي أشخاصا كثر ويمر بأحداث متخيلة وحروب طاحنة ومشاعر مضطربة.

 

وقالت رئيسة لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) سحر خليفة إنها معلونة بإعلان اكتشافي كتابا شبابا لم أكن أعرفهم وإعادة اكتشافي لكتاب غير شباب كنت أعرفهم".

 

وكانت اللائحة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة قد أعلنت في فبراير الماضي. وضمت ست روايات هي: «السبيليات» للكويتي إسماعيل فهد إسماعيل، و«زرايب العبيد» لليبية نجوى بن شتوان، و«أولاد الغيتو-اسمي آدم» للبناني إلياس خوري، و«مقتل بائع الكتب» للعراقي سعد محمد رحيم، و«في غرفة العنكبوت» للمصري محمد عبد النبي، و«موت صغير» للسعودي محمد حسن علوان.

 

وقد اختيرت الروايات الست من بين الروايات الـ16 للقائمة الطويلة التي أُعلنت في يناير الماضي، وهي القائمة التي اُختيرت من 186 رواية مرشحة للجائزة من 19 بلداً، تم نشرها في الفترة بين يوليو 2015 ويونيو 2016.

 

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: فاطمة الحاجي، أكاديمية وروائية ومذيعة ليبية، صالح علماني، مترجم فلسطيني، صوفيا فاسالو، أكاديمية ومترجمة يونانية، وسحر الموجي، روائية وأكاديمية مصرية.

 

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