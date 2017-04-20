أدب المرأة يهيمن على "جائزة الإمارات للرواية" في دورتها الرابعة

اقتنصت كاتبات إماراتيات نصيب الأسد في الدورة الرابعة "لجائزة الإمارات للرواية" التي أعلنت نتائجها يوم الخميس.

وفي فئة الرواية الطويلة فازت بالمركز الأول (أيام الزغنبوت) للكاتبة مريم الغفلي بينما فازت بالمركز الثاني (نسيت من أكون) للكاتبة نجاة المرزوقي. واقتنصت المركز الثالث رواية (البحث عن مملكة الشمس) للكاتب محمد الحمادي.

وفي فئة الرواية القصيرة فازت بالمركز الأول رواية (شرف 18) للكاتبة عبرة المرزوقي وتقاسمت المركز الثاني روايتا (قصتي الأخرى) للكاتبة فاطمة المزروعي و(فاليوم) للكاتب إبراهيم المرزوقي.وفازت بالمركز الثالث رواية (قوس الرمل) للكاتبة لبنى المنصوري.

وحسب رويترز، تشكلت لجنة التحكيم من الناقدة والشاعرة الإمارتية أمينة ذيبان والروائي المصري ناصر عراق والقاصة الإماراتية صالحة عبيد والكاتبة الإماراتية فاطمة الزعبي.

اختارت لجنة التحكيم الأعمال الفائزة من بين 26 عملا روائيا واعتبرت أن تفوق الكاتبات الإماراتيات ونيلهن النصيب الأكبر من الأعمال الفائزة "يعكس الصورة الثقافية الإماراتية التي تسودها نون النسوة".

وقال الأمين العام للجائزة جمال الشحي في مؤتمر صحفي يوم الخميس "الجائزة تواصل كتابة قصة نجاحها منذ انطلاقها والذي يتضح في زيادة عدد المشاركين من عام لآخر مع ملاحظة التطور الكبير في نوعية المحتوى والأعمال الأدبية المقدمة".

تأسست الجائزة في 2013 وهي مخصصة لأدباء الإمارات وتنظمها سنويا المنطقة الإعلامية (تو فور 54) تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

ويقام حفل تكريم الفائزين خلال الأيام الأخيرة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقرر إقامته هذا العام في الفترة من 26 أبريل نيسان إلى الثاني من مايو أيار.