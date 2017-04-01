إيمان عباس تتوج بلقب منشد الشارقة الصغير

أسدل الستار مساء الجمعة على منافسات منشد الشارقة الصغير 3 الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للإعلام، حيث بدأت السهرة الختامية التي أقيمت على مسرح قاعة المدينة الجامعية بأنشودة جماعية للمتسابقين الـ 8 المتأهلين للتصفيات النهائية من البرنامج.

الأنشودة من كلمات وألحان الفنان عبد الله الشحّي، وتوزيع الفنان أحمد الرضوان، إضافة إلى عروض لفرقة "كراميش" الإنشادية للأطفال، وفق موقع صحيفة الشارقة 24.

بعدها قدم المتسابقون وصلاتهم الإنشادية وهم: آية حميد من مدرسة الأندلس، وعمر عبدالله من مدرسة أبو أيوب الأنصاري، وأحمد حسن علي من مدرسة القدوة، ومريم علي محمد من مدرسة الحيرة النموذجية، وإيمان محمد عباس من مدرسة الهجرة النموذجية، وموزة إبراهيم علاي من مدرسة آسيا بنت مزاحم، وريم الرفاعي من مدرسة النور الدولية، ونتالي مختار رستم من مدرسة العلا الخاصة.

ثم توج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يرافقه سعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، الفائزين الثلاثة الأوائل بلقب منشد الشارقة الصغير، حيث حازت إيمان عباس على أعلى تصويت من الجمهور وحققت لقب المسابقة، وجاءت نتالي رستم في المركز الثاني، وأحمد حسن في المركز الثالث.