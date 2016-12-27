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فنون وآداب

وفاة الممثلة الأمريكية كاري فيشر بطلة أفلام حرب النجوم عن 60 عاما

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016
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وفاة الممثلة الأمريكية كاري فيشر بطلة أفلام حرب النجوم عن 60 عاما

(رويترز) - ذكرت مجلة بيبول نقلا عن متحدث باسم عائلة الممثلة الأمريكية كاري فيشر أن الممثلة التي اكتسبت شهرتها من شخصية الأميرة ليا في سلسلة أفلام حرب النجوم (ستار وورز) توفيت اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 60 عاما.

 

وقال بيان للمتحدث باسم العائلة سيمون هولز "بحزن شديد أكدت بيلي لورد أن أمها الحبيبة كاري فيشر توفيت في الساعة 8:55 هذا الصباح."

 

وكانت الممثلة الأمريكية كاري فيشر قد أصيبت بنوبة قلبية يوم الجمعة خلال رحلة على طائرة كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجليس وتم الإسراع بنقلها وهي في حالة حرجة إلى مستشفى بعد هبوط الطائرة.

 

 

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