مصر تتوج بلقب منشد الشارقة في موسمه التاسع

توج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام مساء أمس "الجمعة" الفائزين في برنامج "منشد الشارقة" بموسمه التاسع وسط أجواء احتفالية حيث حصل على اللقب المنشد المصري محمود هلال، فيما احتل المركز الثاني المنشد الأردني نزار الشياب والمركز الثالث المنشد المغربي علي المديدي.

وقد تخلل الحفل مجموعة من الفقرات الإنشادية بحضور جمهور غفير في مسرح المجاز بالشارقة وأحياها المنشدون السوري عدنان الحلاق والعراقي حقي الحيالي والعماني محمد الوهيبي.

حضر فعاليات الحفل الختامي الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سعادة الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام ومحمد خلف مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة وعدد من الشخصيات والدبلوماسيين من السفراء والقناصل المعتمدين في الدولة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتابع الحضور مجموعة من الفقرات الإنشادية التي قدمها المتسابقون الستة المتأهلون إلى التصفيات النهائية وهم السوري زاهر المرعي واليمني حمدي دويد والمغربي علي المديدي والجزائري محمد بن كروش والأردني نزار الشياب و المصري محمود هلال.

وشهد الحفل تفاعلا جماهيريا مع المنشدين السوري عدنان الحلاق الذي سبق له المشاركة في الموسم الأول من "منشد الشارقة" والمنشد العراقي حقي الحيالي الذي شارك في الموسم الرابع من البرنامج والمنشد العماني محمد الوهيبي الذي سبق له المشاركة في الموسم السابع من البرنامج والذين صدحوا بمجموعة من الأناشيد التي أضفت أجواء جميلة على الحفل.

وبهذه المناسبة أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن إمارة الشارقة ومن خلال هذا البرنامج إنما تؤكد وقوفها الدائم خلف أي جهد من شأنه دعم الفن الهادف وقال: "لم يكن لمنشد الشارقة أن يحقق كل هذا النجاح لولا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الذي طالما وجهنا بتوفير جميع الإمكانات التي تضمن نجاح البرنامج لا سيما وأنه بات يحظى بجماهيرية عالية على مستوى العالم أجمع".

وأضاف إن البرنامج نجح في أن يتحول إلى أكاديمية انشادية تستقطب محبي الفن الهادف من جميع أنحاء المنطقة العربية والعالم وإن تميزه يأتي من خلال تفرده في هذا المجال ".

من جانبه عبر الدكتور خالد عمر المدفع عن شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه ورعايته الكريمة للبرنامج وقال إن ما يحظى به هذا البرنامج من رعاية كريمة من سموه دليل على أهمية فن الانشاد .. ونحن في مؤسسة الشارقة للإعلام سنستمر على نهجنا في تحقيق رؤى وتوجهات إمارة الشارقة لتعزيز حضور الفن الهادف والقيم المتميزة التي تدعو إليها".

وحصل الفائز بالمركز الأول إلى جانب اللقب على جائزة مادية قدرها 150 ألف درهم وسيارة شيفروليه إمبالا فيما نال صاحب المركز الثاني جائزة مالية وقدرها 100 ألف درهم وحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها 75 ألف درهم.