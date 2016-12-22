مسرح المجاز يشهد التصفيات النهائية لـ"منشد الشارقة 9" مساء غد

تنطلق مساء غد على خشبة مسرح المجاز بالشارقة آخر سهرات الموسم التاسع من برنامج "منشد الشارقة" الذي يعرض مباشرة على تلفزيون الشارقة التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام.

ويحيي الأمسية ثلاثة منشدين هم السوري عدنان الحلاق الذي سبق له المشاركة في الموسم الأول والعراقي حقي الحيالي الذي شارك في الموسم الرابع والعماني محمد الوهيبي الذي سبق له المشاركة في الموسم السابع بحضور عدد من الشخصيات المهمة وأعضاء لجنة التحكيم.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تشهد سهرة البرنامج الأخيرة الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وتتويج الفائز باللقب الذي يتنافس عليه ستة مشتركين وهم السوري زاهر المرعي واليمني حمدي دويد والمغربي علي المديدي والجزائري محمد بن كروش والأردني نزار الشياب والمصري محمود هلال الذين تأهلوا الى النهائيات بعد أن كانت سهرة البرنامج الثانية التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت مغادرة ثلاثة منشدين من أصل تسعة انتقلوا إلى المراحل نصف النهائية.

وقال نجم الدين هاشم منتج ومنفذ البرنامج إن "منشد الشارقة" استطاع في موسمه التاسع أن يحقق قفزة نوعية تمثلت في إعادته البريق لمجموعة من المنشدين الذين سبق لهم خوض تجربة المنافسة على مسرحه والتفوق في تصفياته .

وأشار إلى أن الموسم التاسع شهد خلال مراحله مشاركات عالية ومنافسة قوية بين المشتركين و أفرز أصواتاً تميزت بقوتها وحضورها اللافت على المسرح ..معربا عن اعتقادة بأن ذلك يرفع من مسؤوليات القائمين على البرنامج الذي بات يمثل معياراً مهماً بالنسبة لأي فنان يود احتراف فن الإنشاد.

وتميز الموسم التاسع من البرنامج بالاحتفاء بالمنشدين السابقين من خلال مشاركاتهم في العديد من الفقرات.