سيتي لاند يوقع مذكرة تفاهم مع شركة العثيم لافتتاح فابي لاند

وقع سيتي لاند مول، أول مركز تسوق بالإمارات مستوحى من الطبيعة، مذكرة تفاهم مع شركة العثيم للسياحة والترفيه لافتتاح مدينة الملاهي الداخلية "فابي لاند" والتي تعد وجهة ترفيهية رائدة لكافة أفراد العائلة وذلك لما تضمه من الألعاب الترفيهية.

وبمناسبة التوقيع قال فهيم الدين شرف الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند: "نشعر بالسعادة الغامرة للتوقيع مع شركة العثيم السعودية لافتتاح فرع للملاهي الترفيهية "فابي لاند" لدينا في سيتي لاند مول، لتكون نقطة جذب أخرى نقدمها للمتسوقين، ومن خلال تجاربنا فإن إقناع الصغار وكسب قلوبهم ليس بالأمر الهين، ولا يتحقق إلا بتقديم أفضل المنتجات الترفيهية التي تنال رضاهم. ولهذا فإننا واثقون بأن "فابي لاند" ستنسجم مع المرافق الترفيهية الأخرى بالمركز ومنها الملاهي المائية التي ستكون الوجهة المفضلة للعائلات خاصة الأطفال لقضاء أسعد الأوقات."

تقع فابي لاند على مساحة 35,700 قدم مربع تقريباً، وستقدم الكثير من الألعاب ومنها الأرجوحة العائلية، أكس دي السوداء، سيارات الصدام الكهربائية بالإضافة لمنطقة الألعاب اللينة والمخصصة للأطفال الصغار. كما ستضمن فابي لاند "منطقة الأكشن" والمعززة بتقنية الواقع الافتراضي و"المنطقة المغامرات" والتي تضم مجموعة كبيرة من الألعاب التي تحتاج للمثابرة ومنها التسلق، والقفز، والتزحلق، والسقوط الحر. ولعشاق الألعاب الفيديوية نصيب، فتوفر لهم فابي لاند مجموعة من الألعاب التي ترتكز على تعزيز المهارات، ناهيك عن ألعاب استبدال النقاط، وألعاب الأطفال.

وتعليقاً على الاتفاق، قال محمد سالم مدير العمليات لدى شركة العثيم للسياحة والترفيه: "تكمن فكرة فابي لاند في كونها وجهة متكاملة للترفيه لكافة الزوار، وعلى مدار السنوات الماضية كانت مدينة الترفيه الداخلية إحدى أكثر الأماكن زيارة بالمنطقة نظراً للألعاب المتنوعة التي توفرها بالإضافة لمنطقة الألعاب اللينة وأحدث الألعاب الترفيهية. ومن جانبنا فإننا نتطلع بشغف لافتتاح فرعنا في سيتي لاند مول والذي سيكون ثالث وجهة لنا بالإمارات والسادس بمنطقة الشرق الأوسط. سُررنا بتوقيع تلك الشراكة مع مجموعة سيتي لاند ونتطلع لتقديم أفضل مستويات الترفيه لزوار مركز التسوق."

يشار إلى أن فابي لاند ستكون بالقرب من ردهة المطاعم التي تضم أكثر من 75 مطعماً تقدم للمتسوقين خيارات واسعة من أطيب المأكولات توفرها عدد من أبرز المطاعم والمقاهي العالمية والإقليمية. كما أن 10% من إجمالي المساحة المؤجرة للمول ستكون مخصصة للترفيه.



