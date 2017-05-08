شركة الاتصالات الإماراتية دو تسحب دعاية وتعتذر عنها

سحبت شركة “دو” دعاية كانت تعرض في دور عرض السينما، ولقيت استجابة متضاربة قالت الشركة إن الإعلان“استقبل بآراء متضاربة منها التي أعجبت به ومنها التي استاءت منه”، وفقاً لبيان صادر عن الشركة مساء اليوم الأحد.

وقالت “دو” إنها على علم بأن إعلان “الرجل الذي يجلس بجانبك”، والذي تم عرضه في دور السينما مؤخراً “قد تم استقباله بآراء متضاربة منها التي أعجبت به ومنها التي استاءت منه”.