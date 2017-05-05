بعد زواج 37 عاماً و6 أبناء.. سعودي يطلق زوجته "لأنها أخته"

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أن مواطناً سعودياً طلق زوجته بعد زواج دام 37 عاماً بحجة أنها أخته في الرضاعة.

وأضافت صحيفة "عكاظ" اليومية أن محكمة الأحوال الشخصية في جدة حددت الشهر القادم موعدا للنظر في دعوى الزوجة ضد زوجها بعد أن اتهمته بالتخلص منها بتطليقها بحجة أنه أخوها من الرضاعة، بعد زواج دام 37 عاماً وإنجاب ستة من الأبناء.

وفيما كذبت الزوجة الرواية المفاجئة تساءلت في دعواها "أين كان طيلة هذه الفترة ولماذا لم يفكر في الأمر إلا اليوم؟".

وزعمت الزوجة -حسب الدعوى- أن طليقها يرغب بالتخلص منها بعد تقاعده، وحرمانها من حقوقها الشرعية ومن النفقة والحضانة، مطالبة بإلزامه بنفقة لها ولأولادها عن الفترة السابقة واللاحقة تبلغ 4 ملايين ريال.

واعتبر القاضي السابق في المحكمة الجزئية في مكة الشيخ تركي بن ظافر القرني الفصل في هذه الدعوى لفتوى كبار العلماء وليست من القضاء، ورجح أن تطلب المحكمة من هيئة الإفتاء توضيح المسألة حال وجود شهود في عدد الرضعات، موضحاً أن الدعوى تعامل كمسائل الطلاق، ويختص بها المفتي العام أو من ينوب عنه.

ونصح "القرني"، بحسب الصحيفة، الزوج بالتحقق في مسألة الرضاعة والتأكد من الشهود ولا يكون تصرفاً مبنياً على معلومات مغلوطة أو مكذوبة أو غير منطقية لاسيما أن مدة زواجه وصلت إلى 37 عاماً.

أما المحامي والموثق في وزارة العدل صالح مسفر الغامدي، فاقترح أن تلزم وزارة العدل المأذونين بضرورة التقصي وحث الزوجين إذا كانا من الأقارب على التأكد من عدم وجود رضاعة، لا سيما في القرى والهجر، حيث يظل الترابط العائلي والقبلي سمة بارزة