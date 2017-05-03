فيديو: شاهد ملاكمة مراهقة تدخل الحلبة بالحجاب

دخلت الأمريكية أمية ظافر التاريخ بعد أن أصبحت أول ملاكمة تشارك فى نزال رسمى مرتدية الحجاب الإسلامى، وذلك بعد معركة خاضتها مع الاتحاد الأمريكى للملاكمة لتتمكن من تغيير لوائحه بحسب صحيفة الشروق المصرية.

وباتت لوائح الاتحاد الأمريكى للملاكمة تسمح للملاكمات المسلمات بارتداء الحجاب خلال المنافسات الرسمية، وخسرت أمية (16 عاما) أول نزال فى مسيرتها بالحجاب، إلا أن فرحتها كانت كبيرة بتحقيق حلمها. كانت أمية قد منعت من ممارسة الملاكمة منذ ارتدائها الحجاب بحسب القوانين الأمريكية، إلا أن المجلس الاسلامى للعلاقات أعلن أنه تم السماح لأمية بالمشاركة فى البطولات وهى ترتدى الحجاب مع سترة طويلة الأكمام وبنطال طويل.

فى وقت أعربت ظافر عن سعادتها بالحدث واستعدادها للمشاركة فى المباريات خاصة أن وزنها فى المكان الذى ترغب به. وقال إبراهيم هوبر، مدير الاتصالات فى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) لرويترز: «نحن نرحب بهذا الانتصار، ونتطلع إلى اليوم الذى سيتنافس فيه الرياضيون من جميع الديانات على الصعيدين الوطنى والدولى، مع الحفاظ على مبادئهم الدينية». ولن تتوقف ظافر عند هذا الحد، حيث يمتد حلمها وهدفها المعلن إلى المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 فى العاصمة اليابانية، طوكيو، لذا فمن المتوقع أن تتوجه اللاعبة إلى رابطة الملاكمة الدولية الأمريكية (AIBA)، من أجل الإقرار بحقها فى المشاركة ضمن بطولات عالمية، وهى ترتدى الحجاب.