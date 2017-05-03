فيديو.. داعية سعودي لمواطن: تزوجني أمك وأصير عمك يغزو الترند السعودي

دخل هاشتاك (#تزوجني_امك_واصير_عمك)، اليوم الأربعاء، أكثر الموضوعات تفضيلاً بموقع تويتر (الترند) في السعودية إثر تداول فيديو يظهر داعية سعودي معروف يقول لمواطن "#تزوجني_امك_واصير_عمك".

ويظهر مقطع الفيديو -الذي لا تتجاوز 10 ثوان- عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق برفقة رجل أمن سعودي يقول "أمي تستأنس على شوفتك"، ليرد عليه الشيخ فواز ممازحاً "الله يخليها ألك ويعينيك.. زوجني إياها وأصير عمك".

وقال مغرد يدعى متعب الشريف "الشيخ اسطورة ما كذب رجل الأمن عز الله امك وامي وكل الامهات يستانسوا بشوفته إسمعوا رده هنا #تزوجني_امك_واصير_عمك".

وغرد "الحر" إن "هذا شيخنا المحبوب وهو يقول للعسكري تزوجني امك واصير عمك شيخ ضريف الله يحفظه".

في حين قال سالم "#تزوجني_امك_واصير_عمك الشيخ يمزح والعسكري يضحك والليبرالي منضغط ويدور الزله لذي الدرجة ضعف النفس والحيله وصلتكم لكذا ؟ الله لا يبلانا بس".

وقالت نور العتيبي "#تزوجني_امك_واصير_عمك من احب الناس على قلبي هذا الشيخ الفاضل الله يحفظه وحاطين له تاق ولكم مغزى يخرب عقولكم طول عمره ظريف شيخنا".

وغرد "محمد..." منتقداً الفيديو "#تزوجني_امك_واصير_عمك المطوع للاسف تفكيره جنس ولا يكتفي بوحدة عنده الجنس مثل الشورما والميرندا فاكهة الشتاء والصيف لو متزوج 4 ومطلق 34354354".

وقال مغرد يدعى (M5me5‏) رداً على منتقدي الشيخ عبدالله "#تزوجني_امك_واصير_عمك ماعرفنا لكم! إذا صار شيخ مايمزح قالوا متزمّت وشديد. واذا صار شيخ يمزح قالوا ليش يمزح. والممثل يستهزئ بالدِّين عادي؟".

وكتب مغرد يدعى (ابكم) "#تزوجني_امك_واصير_عمك ولد الحرمه ضحك وعارف ان الموضوع مزح، وثانيا؛ وشدخلكم دام الرجال ماقال شي ، وترا قال اتزوجها ماقال اتمتع بها واردها".