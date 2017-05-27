"لعّاب" و"شارب خرّوع" و"مصخن".. أعذار طلاب سعوديين قبل 61 عاماً

أظهرت وثيقة عمرها 61 عاماً أعذار غياب طلاب سعوديين في إحدى المدارس النائية بمدينة حائل شمال المملكة والتي تبدو بسيطة وبعضها مضحك أو غير مقبولة في زماننا الحاضر.

وقالت صحيفة "عكاظ اليوم" الإلكترونية إن الصورة تضم قائمة تعقيب الغائبين 10 أسماء لطلاب المدرسة السعودية بحي المطار في مدينة حائل، وتحديداً يوم السبت الموافق 15/5/1377هـ.

وتنوعت أسباب غياب الطلاب العشرة بين "مشغول" و"مسافر" و"مصخّن" ويقصد به أنه يعاني من ارتفاع الحرارة، فيما كتب مسؤول الغياب بالمدرسة في خانة الملاحظات أمام اسم الطالب في الصف الأول ابتدائي عبدالعزيز السيف بأن عذر غيابه يعود لأنه "شارب خرّوع"، والخروع مشروب شعبي يسبب الإسهال، بينما أرجع سبب غياب الطالب إبراهيم النزهة بأنه "لعّاب" وهو وصف متعارف عليه للطالب المشاغب.

ولم تذكر الصحيفة السعودية كيف تمكنت من الحصول على تلك الوثيقة.