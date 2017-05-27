Arabian business
نمط الحياة

"لعّاب" و"شارب خرّوع" و"مصخن".. أعذار طلاب سعوديين قبل 61 عاماً

أريبيان بزنس
السبت، 27 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"لعّاب" و"شارب خرّوع" و"مصخن".. أعذار طلاب سعوديين قبل 61 عاماً

أظهرت وثيقة عمرها 61 عاماً أعذار غياب طلاب سعوديين في إحدى المدارس النائية بمدينة حائل شمال المملكة والتي تبدو بسيطة وبعضها مضحك أو غير مقبولة في زماننا الحاضر.

 

وقالت صحيفة "عكاظ اليوم" الإلكترونية إن الصورة تضم قائمة تعقيب الغائبين 10 أسماء لطلاب المدرسة السعودية بحي المطار في مدينة حائل، وتحديداً يوم السبت الموافق 15/5/1377هـ.

 

وتنوعت أسباب غياب الطلاب العشرة بين "مشغول" و"مسافر" و"مصخّن" ويقصد به أنه يعاني من ارتفاع الحرارة، فيما كتب مسؤول الغياب بالمدرسة في خانة الملاحظات أمام اسم الطالب في الصف الأول ابتدائي عبدالعزيز السيف بأن عذر غيابه يعود لأنه "شارب خرّوع"، والخروع مشروب شعبي يسبب الإسهال، بينما أرجع سبب غياب الطالب إبراهيم النزهة بأنه "لعّاب" وهو وصف متعارف عليه للطالب المشاغب.

 

ولم تذكر الصحيفة السعودية كيف تمكنت من الحصول على تلك الوثيقة. 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

فيديو: مواطن سعودي يؤدي مناسك العمرة نيابة عن ترامب

فيديو: ولي ولي العهد السعودي يرفض تقبيل مواطنين يده

بالفيديو ...السعوديون يستقبلون إيفانكا ترامب بالغزل والأشعار وعروض الزواج

فيديو: سيول عنيفة تضرب مدينة سعودية وتجرف السيارات

تعليقات

المزيد في نمط الحياة

350 رياضية تتنافسن في "الملتقى الرمضاني الرياضي للمرأة" بالشارقة

"الطاهي الصغير".. رحلة تذوّق ثلاثية الأبعاد في دبي

ستارزبلاي تتعاون مع UberEATS لتقديم عروض خلال رمضان

ليالي رمضان في رايز في خور دبي تطلق الإفطار والسحور الرمضاني

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"الطاهي الصغير".. رحلة تذوّق ثلاثية الأبعاد في دبي

تعرف على أطول وأقصر ساعات الصوم هذا العام حول العالم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »