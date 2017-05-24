فيديو: مواطن سعودي يؤدي مناسك العمرة نيابة عن ترامب

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، مقطع فيديو لمواطن سعودي يقول إنه سيؤدي مناسك العمرة نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع بين المغردين، يقول المواطن من أمام الكعبة المشرفة "هذه العمرة بنية سيدي الرئيس (دونالد) ترامب. اسأل الله العظيم أن يتقبلها مني وأن يهدي قلب الرئيس ترامب للإسلام".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وصل يوم السبت الماضي إلى العاصمة السعودية، الرياض، المحطة الأولى في أول جولة خارجية له منذ تسلمه منصب الرئاسة الأمريكية.

والتقى الرئيس الأمريكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قمة ثنائية. وقد منح الملك ترامب قلادة الملك عبد العزيز، وهي من أرفع الأوسمة في المملكة. وألقى "ترامب" يوم الأحد الماضي خطاباً أمام قادة نحو 50 بلداً إسلامياً في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض.

وسافر ترامب يوم الاثنين الماضي إلى تل أبيب ومن ثم إلى القدس حيث التقى بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.