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فيديو: ولي ولي العهد السعودي يرفض تقبيل مواطنين يده

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 23 مايو 2017
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أظهر مقطع فيديو ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وهو يرفض قيام مواطنين بتقبيل كتفه ويده وذلك خلال حفل تخريج ضباط كلية القيادة والأركان أمس الإثنين، بحسب تقارير محلية.

 

وبين الفيديو الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل منصب وزير الدفاع وهو يقف بجوار سيارته استعداداً للمغادرة بعد انتهاء حفل تخرج الضباط، وبادر بالسلام على عدد من المواطنين الذين حرصوا على توديعه، وقام أحدهم بمحاولة تقبيل كتفه، وأقدم آخر على تقبيل يده إلا أن الأمير الشاب منعهما من ذلك.

 

ويشغل الأمير محمد بن سلمان نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيضاً منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومنصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

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