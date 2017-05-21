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نمط الحياة

فيديو: طفل في السادسة يصبح أصغر دي دجي في العالم

أريبيان بزنس
الأحد، 21 مايو 2017

منحت جينيس للأرقام القياسية الطفل الياباني ابن الست سنوات، لقب أصغر دي دجي في العالم أول أمس، وعزف ايتسوكي موريتا -Itsuki Morita ، لمدة ساعة في ملهى في أوساكا أما حشود من الكبار والاطفال.

 

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