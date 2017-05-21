فيديو: طفل في السادسة يصبح أصغر دي دجي في العالم

منحت جينيس للأرقام القياسية الطفل الياباني ابن الست سنوات، لقب أصغر دي دجي في العالم أول أمس، وعزف ايتسوكي موريتا -Itsuki Morita ، لمدة ساعة في ملهى في أوساكا أما حشود من الكبار والاطفال.
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منحت جينيس للأرقام القياسية الطفل الياباني ابن الست سنوات، لقب أصغر دي دجي في العالم أول أمس، وعزف ايتسوكي موريتا -Itsuki Morita ، لمدة ساعة في ملهى في أوساكا أما حشود من الكبار والاطفال.
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