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إعدام سعودي قتل مواطناً رجماً بالحجارة

أريبيان بزنس
الأحد، 21 مايو 2017
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إعدام سعودي قتل مواطناً رجماً بالحجارة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفذت السلطات السعودية اليوم الأحد حكم القتل قصاصاً بمواطن في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة لإقدامه على قتل آخر برجمه بالحجارة على رأسه بسبب خلاف بينهما.

 

وقالت وزارة الداخلية في بيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجاني -ويدعى "سعيد بن راشد بن عويض العضياني الحارثي"- بتهمة قتل المواطن "محمد بن مبارك بن محمد الكريعي الحارثي"، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

 

وأوضحت الوزارة أنه تمت إحالة الجاني للمحكمة العامة حيث صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتم تأجيل تنفيذ القصاص حتى بلغ القصار من الورثة سن التكليف، حيث اتفقوا مع بقية الورثة على استيفاء القصاص من الجاني.

 

وأضافت أنه تم تأييد قرار الورثة من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً اليوم الأحد بالطائف بمنطقة مكة المكرمة.

 

ويحكم بالإعدام في السعودية بضرب العنق بحد السيف على جرائم تهريب المخدرات والاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة.

 

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