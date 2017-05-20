دول الخليج الأسعد عربياً.. وسوريا الأكثر تعاسة في العالم

تصدرت دول الخليج الدول العربية في قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم للعام 2017 بينما كانت سوريا التي تطحنها الحرب منذ أكثر من ست سنوات بين الدول الأقل سعادة.

ووفقاً لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، جاءت دولة الإمارات في صدارة الدول العربية، في المرتبة الـ 21، متبوعة بقطر في المرتبة الـ 35، ثم السعودية (37) والكويت (39) ثم البحرين (41).

ولم يكن مفاجئاً أن صنفت سوريا (152) ضمن الدول الأكثر تعاسة في العالم، كما كان حال اليمن (146) أيضاً.

أما الدولة التي صنعت المفاجأة، فكانت ليبيا التي احتلت المركز الـ 68 متقدمة على دول كثيرة قد يعتقد أنها أكثر سعادة مثل تركيا (69) وهونغ كونغ (71) و المجر (75) وإندونيسيا (81) و اليونان (87) والبرتغال (89). تقدمت ليبيا أيضاً على معظم الدول العربية باستثناء الجزائر (53) والدول الخليجية الخمس (الإمارات وقطر والسعودية والكويت والبحرين).

ولم يشمل التصنيف دولة عمان لعدم توفر معطيات عنها في الفترة ما بين سنتي 2014 و2016، وهي الفترة التي تم فيها جمع البيانات لتقرير هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن البيانات المعتمدة تتعلق بالمقيمين في كل بلد بغض النظر عن جنسياتهم، حتى في الدول التي يتجاوز عدد الأجانب فيها عدد مواطنيها مثل دولتي الإمارات وقطر التي تتجاوز فيهما نسبة الأجانب 80 بالمئة.

وحلت الأردن في المرتبة الـ 74 متقدماً على المغرب (84) ولبنان (88) وتونس (102).

أما الأراضي الفلسطينية، فقد حسنت موقعها مقارنة بتقرير العام الماضي، حيث صعدت من المرتبة الـ 108 في تقرير 2016 إلى المركز الـ 103 هذا العام.

وجاءت مصر مباشرة بعد الأراضي الفلسطينية في المرتبة 104، متبوعة بالعراق (107) ثم موريتانيا (123) فالسودان (130).

وعلى المستوى العالمي، تصدرت الدول الاسكندنافية الترتيب، وعلى رأسها النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بالدنمارك، ثم أيسلندا في المرتبة الثالثة، لتأتي سويسرا في المرتبة الرابعة قبل فنلندا.

أما الدول الأكثر تعاسة، فكانت أساساً دول افريقية احتلت كل المراتب التسعة الأخيرة باستثناء المرتبة الـ152 التي كانت من نصيب سوريا.

وذيلت الترتيب جمهورية إفريقيا الوسطى في المرتبة الـ 155، بعد تانزانيا وبوروندي.

وتصدر التقرير العالمي للسعادة، سنوياً، شبكة حلول التنمية المستدامة، وهي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة إثر حصول مملكة بوتان، في 2012، على تأييد لمقترحها باعتبار السعادة هدفاً عالمياً وعنصراً استرشادياً للسياسات الحكومية.

وتعتمد الدراسة عوامل رئيسية عديدة للسعادة مثل الحرية والصحة والرخاء والسخاء والتكافل الاجتماعي.