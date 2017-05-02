Arabian business
نمط الحياة

أردوغان ... حصان أمير قطر الجديد

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أردوغان ... حصان أمير قطر الجديد

ذكرت صحيفة تركية معارضة، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أطلق على مهره الجديد الذي اشتراه خلال عام 2015 بقيمة 4 ملايين ليرة تركية اسم "أردوغان".
وبحسب تلك الأخبار، فإن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مالك مركز "الشقب" العالمي للفروسية، والمعروف بضخه استثمارات كبيرة في مجال الفروسية وركوب الخيل، اشترى مهرا بقيمة 750 ألف "جنيه استرليني" خلال عام 2015، أي ما يعادل 4 ملايين ليرة تركية، ولكن اللافت أنه أطلق عليه اسم "أردوغان".
يذكر أن المهر "أردوغان" هو ابن الحصان الأسطوري "فرانكل" الذي لم يهزم طوال مسيرته في مجال الفروسية.
ومن المقرر حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن الصحيفة، أن يدخل المهر أردوغان مضمار السباق للمرة الأولى بعد أن يبلغ عامه الثالث، خاصة بعد إعداده وتجهيزه بعناية فائقة على يد فريق من المتخصصين في إنجلترا.
وتعتبر صحيفة زمان التركية من أكثر الصحف التركية انتشارا وهي معارضة لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي تتهم بصلاتها مع حركة "حزمت" التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب في تركيا منتصف يوليو العام الماضي.


المزيد من أخبار قطر

المزيد عن هذا الخبر

بحضور أردوغان وتميم.. تركيا وقطر توقعان مذكرات تفاهم في مجالات عدة

"القطري طيب ابن أردوغان" الاسم الوهمي الذي جعل الصحافة الأمريكية أضحوكة

تركيا تقيم قاعدة عسكرية في قطر لمواجهة "التهديدات المشتركة"

إلغاء التأشيرة بين تركيا وقطر يدخل حيز التنفيذ

تعليقات

المزيد في نمط الحياة

فيديو: شاهد ملاكمة مراهقة تدخل الحلبة بالحجاب

فيديو.. داعية سعودي لمواطن: تزوجني أمك وأصير عمك يغزو الترند السعودي

العثورعلى يخوت فاخرة سرقت من دبي

رحلة شيّقة إلى عالم الطهي الصيني في مايدن شنغهاي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ماستركارد تفتتح مكتبها الأول في مملكة البحرين

البطالة والتطرف من أكبر العقبات أمام الشباب العربي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »