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ملك هولندا يكشف عن عمله سراً بوظيفة ثانية 21 عاماً

أريبيان بزنس
الجمعة، 19 مايو 2017
ملك هولندا يكشف عن عمله سراً بوظيفة ثانية 21 عاماً

كشف ملك هولندا فيليم ألكساندر كلاوس جورج فرديناند أنه كان يعمل على مدار أكثر من عقدين من الزمان بوظيفة ذات دوام جزئي إلى بجانب مهامه الملكية.

 

ونقلت تقارير غربية عن الملك فيليم ألكساندر إنه تقاعد مؤخراً من عمله كمساعد طيار، والذي استمر 21 عاماً، استقل خلالها طائرات شركة الخطوط الجوية الهولندية (كي إل إم) وشركة "مارتين إير" مرتين شهرياً.

 

ووصف الملك فيليم -الذي يحكم إلى جانب البرلمان أكثر من 17 مليون مواطن هولندي- الطيران بـ "الهواية" التي تمكنه من أخذ راحة من واجباته الملكية والتركيز بشكل كامل على شيء آخر.

 

وقال "لا يمكنك أن تأخذ مشاكلك من الأرض إلى السماء. يمكنك فك الارتباط تماماً والتركيز على شيء آخر. وبالنسبة لي هذا هو الجزء الأكثر استرخاءً من الطيران".

 

وأضاف إن الركاب نادراً ما يتعرفون على صوته، وخاصة منذ تشديد الإجراءات الأمنية على متن الطائرات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، موضحاً أن قلة من الناس هم الذين يتمكنون من التعرف عليه وهو يمشي في مطار أمستردام، مرتدياً زي الطيران الرسمي.

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