افتتاح مسرح "لا بيرل" بدبي في أغسطس 2017

أعلن فرانكو دراغون، رئيس مجموعة "دراغون انترتينمنت" ان مجموعته تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على مسرح "لا بيرل" في مدينة الحبتور بدبي والمقرر افتتاحه في أغسطس 2017

وذكر في تصريح صحافي لموقع "هوتل اندريست دوت كوم " الاخباري hotelandrest.com ان هذا المسرح الأول من نوعه على مستوى العالم يجئ ضمن التعاون بين مجموعة الحبتور بدبي ومشاريع مجموعة "دراغون انترتينمنت" في منطقة الخليج العربي، مشيرا الى ان مشاريعه العالمية نجاحاً مبهراً في المجالات الترفيهية.

وأوضح ان مسرح "لا بيرل" يتميز بقدرته على أن يتحول من مسرح عادي إلى مسرح مائي و يملئ ب2.7 مليون لتر من المياه و يتسع لأكثر من 1,300 مشاهد.

وتبلغ مدة عروض مسرح "لا بيرل" المائية لمدة 90 دقيقة و يشارك فيه 200 فنان و تقني و مقدّم من جميع أنحاء العالم و الذين سيقومون بأداء عروض قصصية مائية و جوية مذهلة حول تراث دولة الإمارات و تطورها خلال السنوات الماضية.

و قال فرانكو: "يقدم مسرح "لا بيرل" مفهوما مختلفا حيث يعتبر من أكثر المسارح تطوراً من الناحية الفنية التي قمت بانتاجها خلال مسيرتي المهنية، لقد قمنا بتصميم و بناء المسرح ليصبح وجهة ترفيهية مميزة في دبي حيث تم بناء مقاعد المشاهدين حول المسرح ليحظوا بتجربة استثنائية".

ترتكز أعمال فرانكو على تقديم الجمال و الاحترام و التواضع لجميع جماهيره، و أضاف قائلا: "أؤمن بأن توفير التجارب المذهلة و الجميلة تؤثر في المشاهد و لذلك أحرص على تقديم الأفضل دائماً" وتفوق خبرة فرانكو ال 35 سنة في إنشاء و انتاج العروض المسرحية و يصل عدد فناني مجموعة "دراغون انترتينمنت" أكثر من 3,000 الذين يقدمون عروضا عالمية شهيرة في لاس فيغاس و باريس و ماكاو.

وقال أيضا : "شهد عالم الترفيه العديد من التغييرات خلال ال15 سنة الماضية حيث أصبحت العروض الترفيهية لا تقتصر على المشاهدة فقط بل تعتبر فرصة للعديد من التجارب المدهشة".

ويتميز فرانكو بمسيرته المهنية الواسعة في انتاج وتصميم المهرجانات في دولة الإمارات العربية المتحدة منها مهرجان قصر الحصن الذي يعرض التاريخ و التراث الإماراتي الأصيل .



