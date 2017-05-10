متحف الطبيعة Orbi Dubai يفتتح أبوابه أمام الجمهور

أعلنت مجموعة "ماجد الفطيم"، عن افتتاح Orbi Dubai، التجربة الترفيهية الحسية الغامرة والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط أمام الجمهور.

واحتفالًا بإطلاق هذه الوجهة الفريدة لعالم الطبيعة، أقيم حفل افتتاح رسمي في مقر Orbi Dubai بمردف سيتي أمس وذلك بحضور ممثلين عن SEGA Holdings Co وBBC Worldwide، مطوري Orbi Dubai، وكبار المعنيين في ماجد الفطيم، وكبار مسؤولي البنك وممثلي وسائل الإعلام. واستضاف الحفل السيد نبيل البوسعيدي، المستكشف العربي الشهير، سفيرOrbi Dubai للطبيعة.

واستمتع الحضور باختبار تجربة Orbi Dubai الكاملة، والتي تتميز بتكنولوجيا سمعية بصرية مبتكرة ونقاط تفاعلية، وسوف تتضمن 12 معرضاً في غاية الروعة، وتشمل عناصر الجذب التي تم الكشف عنها اليوم للمرة الأولى:

• موسوعة الحيوانات: وهي عبارة عن شاشة تفاعلية عملاقة تعرض صوراً بالحجم الطبيعي لأشكال حيوانية. ويمكن للزوار الوصول تقريباً إلى الحيوان الظاهر على الشاشة حيث يستجيب الحيوان بإطهار معلومات وحقائق تنبثق في الشاشة.

• الأرض: تجربة بصرية محيطية مع الكثير من الصور الطبيعية في طيف واسع من الألوان، حيث يخوض الزوار ضمن عدد لا يحصى من صور الحيوانات والمناظر الطبيعية والنباتات.

• المخيم الأساسي: تجربة رسم الخرائط بتقنية الإسقاط الضوئي لعرض صور جميلة تم التقاطها من قبل BBC Earth ، على جدران وتمثال مستقل. ويقوم التمثال بتغيير هيئته ليمثل حيوانات مختلفة، تتفاعل عند لمسها.

• مقاطع من الوقت: تجربة غامرة بشكل كبير، يقوم الزوار خلالها باختبار قدراتهم مقارنة ببعض أسرع الحيوانات على كوكبنا.

• الصور الجريئة: تجربة شاشة خضراء آسرة، تشجع الزوار على خوض غمار البرية والتجول إلى جانب حيواناتهم المفضلة.

وبعدها استكشف الضيوف مسرح Theatre 23.4 الذي يعتبر العنصر الأبرز على الإطلاق في Orbi Dubai. وسيعرض هذا المسرح، الذي يبلغ عرضه 35 متراً، أفلاماً مصممة حصرياً من BBC Earth، مدعومة بشاشتين ضخمتين خلف المشاهدين لتوفير مشهد محيطي بزاوية 360 درجة، تقدم تجربة تعليمية ترفيهية غامرة بشكل كامل. كما يتميز هذا المسرح بصوت ثلاثي الأبعاد وتكنولوجيا متطورة تولد الرياح والضباب والاهتزازات وحتى الروائح. وتشمل العروض الأولى في مسرح Theatre 23.4: سحر متنزه يلوستون، الذي يتتبع قصص أربعة من مخلوقات ذلك المتنزه الرائع، وعرض الميركاتس أو حيوان السرقاط، الذي يتضمن متابعة مغامرات هذا الحيوان المحبوب في صحراء كالاهاري.

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