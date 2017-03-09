انخفاض حالات ابتزاز السعوديين في المغرب

رصد تقرير 95 حالة ابتزاز إلكتروني للسعوديين في المغرب منذ بداية العام 2017 بنسبة 12 بالمئة من مجموع الحالات وهي نسبة أقل من نفس الفترة في العام السابق.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن حماد لكبير رئيس "جمعية حماية ضحايا الويب كام ومحاربة الابتزاز" المغربية إن "الشهرين الماضيين شهدا انخفاضاً ملحوظاً في حالات الابتزاز الإلكتروني للسعوديين، إذ بلغت 95 حالة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي 2016، والتي سجلت فيه 300 حالة بنسبة 25 بالمئة، وعام 2014 الذي شهد 85 بالمئة من الحالات".

وأضاف "لكبير" أن "الجمعية قامت بمسح مليون فيديو على مواقع التواصل لرصد ظاهرة الابتزاز"، مشيراً إلى أن الجمعية تحمي الضحايا، وتتابع المبتز قضائيا للحد من هذا السلوك عبر المواقع والتطبيقات.

وأوضح الباحث الأمني محمد السريعي أن "تطبيقات البرامج ساعدت المبتزين في الوصول إلى ضحاياهم، إذ يقوم المبتز عادة بانتحال شخصية فتاة، ويؤسس حسابات وهمية لاستدراج الضحايا، ثم ينتقل بهم إلى تطبيقات تدعم المحادثات المرئية، ليتسنى له ابتزازهم، وطلب مبالغ مالية"، مشيرا إلى أن إحدى الضحايا دفعت 5 آلاف ريال لمبتز لحذف مقطع خاص بها.

ونقلت الصحيفة اليومية عن المحامي محمد الجعيدي أن "مجلس وزراء الداخلية العرب أنشأ المكتب العربي للشرطة الجنائية، بهدف تأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء في مجال مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين، وبناء على بلاغات المكتب يلاحق الانتربول مرتكبي الجرائم المعلوماتية عامة، وشبكة الإنترنت خاصة، بتعقب الأدلة الرقمية وضبطها".

وأشار إلى أن "الجانب القانوني يتمثل في إبلاغ الجهات الرسمية بما يثبت دعواه من أدلة وقرائن، مرشدا إلى وسيلة الابتزاز، ومعلومات عن المبتز، ليتمكن رجل الضبط من جمعها، وإرسالها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليتم البحث عن المتهم والقبض عليه حتى وإن كان خارج البلاد".

ويتعرض العديد من المواطنين السعوديين إلى ابتزاز من قبل أشخاص خارج المملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما يعرف إعلامياً بـ "الشرطة الدينية" الجهاز الرسمي المسؤول عن هذا النوع من القضايا، وخاصة ابتزاز السعوديات الذي بات في السنوات الأخيرة ظاهرة تؤرق المجتمع السعودي المحافظ، واستدعت تدخل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز شخصياً منذ أعوام. في حين يكون ابتزاز المواطنين السعوديين الرجال عادة من قبل جهات خارج المملكة.