فيراري تطرح 812 سوبر فاست

استهلّت فيراري ذكرى تأسيسها السبعين بالطرح الأول في العالم للسيارة الأقوى على الإطلاق، ألا وهي "812 سوبرفاست" 812 Superfast بقوّة 800 حصان.

ويتحلّى الكشف عن طراز بيرلينيتا القمّة هذا الذي يضمّ محرّكاً من 12 أسطوانة بشكل V (V12) بأهمّية كبيرة نظراً إلى أن تاريخ فيراري العريق في محرّكات V12 التي ترقى إلى أيام تأسيس الشركة منذ سبعين عاماً خلت، علماً أن فيراري ما زالت حتى اليوم مصنّع السيارات الوحيد الذي لم ينقطع عن إنتاج سيّارات رياضية بمحرّكات من 12 أسطوانة طوال تلك الفترة.

وتستعين 812 Superfast بمحرّك جديد من 12 أسطوانة بشكل V سعة 6.5 ليتر يولّد 800 حصان عند سرعة دوران محرّك تبلغ 8500 دورة في الدقيقة، لتشكّل بذلك المرجع الذي يجب أن تحتذي به السيارات في فئة السيّارات الرياضية بمحرّك بوضعية أمامية وسطية. ويحرص هذا المحرّك الجبّار على منحها أداء أقصى ممتعاً لطالما شكّل ميزة انفردت فيها سيارات فيراري V12 بتاريخها المجيد. ويبلغ العزم الأقصى 718 نيوتن متر عند سرعة 7000 دورة في الدقيقة، ويُتاح 80% من هذا العزم ابتداء من سرعة 3500 دورة في الدقيقة، فتتحسّن بذلك قدرة القيادة والتسارع حتى عند سرعات دوران منخفضة.

وتتميّز 812 Superfast بتصميمها المبتكر للغاية ومجموعة تجهيزات الديناميات الهوائية علاوة على أسلوب قيادتها الفريد. بالإضافة إلى ذلك، تشكّل 812 Superfast سيارة فيراري الأولى التي تضمّ نظام "المقود المؤازر الكهربائي" أو EPS (Electric Power Steering) الذي يُستخدم، وفقاً لتقاليد فيراري، من أجل استغلال إمكانيات السيارة أفضل استغلال. وطرحت فيراري أيضاً نظام "قاعدة العجلات القصيرة الافتراضية 2.0" Virtual Short Wheelbase 2.0 أو PCV الذي يجمع بين المؤازرة الإلكترونية للتوجيه بالعجلتين الأماميتين والمفهوم الميكانيكي الذي يرتكز حول قياس العجلات والتوجيه بالعجلتين الخلفيتين. ومن خلال دمج هذه التكنولوجيا بالكامل مع أنظمة التحكّم بديناميات السيارة بالاعتماد على النسخة الخامسة من نظام التحكم بزاوية الانزلاق الجانبي أو Side Slip Control (SSC)، تحسّنت رشاقة812 Superfast وقَصُرت أوقات التجاوب مع حركة المقود.



