فيديو: شرطي سعودي ينجو من محاولة دهس متعمد والجناة يلوذون بالفرار

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يصور اعتداء عصابة تستقل دراجات نارية رباعية (دبابة) على رجل أمن سعودي لينجو من محاولة دهس متعمدة.
وصورت المقطع سيدة من شرفة منزلها في جدة، غرب المملكة العربية السعودية، لتتصل بالطوارئ وتبلغهم بالواقعة، وتطالب قوات الأمن بالإسراع لإنقاذ رجل الأمن الذي قال مغردون إنه شرطي مرور.
وقالت صحيفة "نجران اليوم" السعودية، عبر صفحتها على تويتر، إن الأجهزة الأمنية في جدة تلاحق الجناة، وتتابع القضية.
وأثار المقطع حفيظة شريحة واسعة من السعوديين، وادعى بعضهم أن العصابة مكونة من أفارقة؛ وعلق ناصر محمد، مستنكراً "في نفس الوقت العسكري رخمه، سلاحه وينه، وسيارته موجودة، لكن عدم تقييمه للموقف أوصله لهذا الأمر".
وقال آخر إن "جدة يبغالها إعادة هيكلة". وأضافت مغردة تدعى موضي، معبرة عن استيائها من عدم تدخل الكثير من المتفرجين على الواقعة: "الله لا يبارك باللي حوله ع كثرتهم محد فزع له و الرجال مقابلهم لحاله".
لمشاهدة مقطع الفيديو يرجى الضغط هناالمزيد من أخبار السعودية
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
سعوديات ثريات يستغلن فقر شبان ويعرضن عليهم الزواج
زيارة ملك السعودية لمنتجع إندونيسي تحوله إلى ثكنة عسكرية | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
سعوديات ثريات يستغلن فقر شبان ويعرضن عليهم الزواج
زيارة ملك السعودية لمنتجع إندونيسي تحوله إلى ثكنة عسكرية | أريبيان بزنس
السعودية تستعد لتوطين 7 قطاعات هامة | أريبيان بزنس