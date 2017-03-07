فيديو: شرطي سعودي ينجو من محاولة دهس متعمد والجناة يلوذون بالفرار

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يصور اعتداء عصابة تستقل دراجات نارية رباعية (دبابة) على رجل أمن سعودي لينجو من محاولة دهس متعمدة.

وصورت المقطع سيدة من شرفة منزلها في جدة، غرب المملكة العربية السعودية، لتتصل بالطوارئ وتبلغهم بالواقعة، وتطالب قوات الأمن بالإسراع لإنقاذ رجل الأمن الذي قال مغردون إنه شرطي مرور.

وقالت صحيفة "نجران اليوم" السعودية، عبر صفحتها على تويتر، إن الأجهزة الأمنية في جدة تلاحق الجناة، وتتابع القضية.

وأثار المقطع حفيظة شريحة واسعة من السعوديين، وادعى بعضهم أن العصابة مكونة من أفارقة؛ وعلق ناصر محمد، مستنكراً "في نفس الوقت العسكري رخمه، سلاحه وينه، وسيارته موجودة، لكن عدم تقييمه للموقف أوصله لهذا الأمر".

وقال آخر إن "جدة يبغالها إعادة هيكلة". وأضافت مغردة تدعى موضي، معبرة عن استيائها من عدم تدخل الكثير من المتفرجين على الواقعة: "الله لا يبارك باللي حوله ع كثرتهم محد فزع له و الرجال مقابلهم لحاله".

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