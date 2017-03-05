نفي وصول 5 طائرات من أوروبا استعداداً لحفل زفاف ابنة رجل أعمال سعودي بمصر

نفت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال السعودي صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ورئيس المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية صحة الأخبار المتداولة حول وصول خمس طائرات خاصة لمطار القاهرة تحمل تجهيزات حفل زفاف ابنة كامل، المقرر إقامته في العاشر من مارس/آذار الجاري بأسوان.

وذكر موقع "أخبار24" السعودي إن وسائل إعلام مصرية كانت قد نقلت عن مصادر بمطار القاهرة استقبال المطار خمس طائرات، ثلاث منها قدمت من جدة تقل صديقات وأقارب العروس، وطائرة من ألمانيا، وأخرى من سويسرا تحمل تجهيزات حفل الزفاف.

وأوضحت المصادر المقربة من أسرة صالح كامل، بحسب الموقع السعودي، أن كل تجهيزات العرس تم توفيرها من داخل مصر، مؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله عن وصول خمس طائرات خاصة بزواج ابنة كامل من زوجته الممثلة المصرية صفاء أبو السعود.

وأضافت أن كامل وأسرته حرصوا على إقامة حفل الزفاف بمصر؛ لارتباطهم الشديد بها، ولتواجد أغلب أفراد العائلة بالقاهرة.

ويعمل رجل الأعمال المعروف صالح كامل في عدة مجالات أبرزها المصارف والإعلام، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة؛ البوابة التجارية للسعودية.