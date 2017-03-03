بالصور ...تدخل طبي لإنقاذ "بروتوس" الضبع في صير بني ياس أبوظبي

لا تخلو البيئة الطبيعية من عراك بين الذكور لسبب ما، وكثيراً ما تترك هذه المعارك آثاراً كبيرة على أحدهما أو كليهما معاً. الضبع "بروتوس" كان محظوظاً عندما شاهده الفريق الطبي ينزف تحت إحدى الأشجار في جزيرة صير بني ياس.
وحسب صحيفة البيان التي نشرت القصة، على الفور تم نقل "بروتوس" للعناية به في منطقة آمنة، وقد شملت الإجراءات الطبية، نقل الضبع على قطعة قماشية سميكة تمهيداً لفحصه في العيادة البيطرية.
ثم بدأ الطبيب وسيم فحوصاته بأخذ صورة شعاعية للأضلاع للتأكد من سلامتها، بينما قام مساعد الطبيب بوضع مرهم على عينيه التي لا تغمض لترطيبها من الغبار.
ثم وضع الطبيب أجهزة قياس العمليات الحيوية على لسانه بعد تجفيفه من اللعاب. وأخذ ضغط "بروتوس" للتأكد من حدوده الطبيعية.
يدقق الطبيب وسيم في حالة عيون "بروتوس" بعد ترطيبها بالكريم فيما يبدأ الشهيق والزفير في الانتظام.
والمرحلة الأخيرة في الفحص كانت نبضات القلب، حيث يستخدم الطبيب هاتفه المحمول لقياس النبض والتأكد من انتظامه، قبل أن يتأكد من سلامته تماماً ويعود إلى المحمية.
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