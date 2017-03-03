عمر خيرت يصل السعودية دون العازفات لرفضهن غطاء الرأس

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية أن القائمين على حفل الموسيقار المصري عمر خيرت في السعودية أصدروا قراراً بمنع سفر العازفات ضمن أعضاء الفرقة الموسيقية إلى المملكة لأنهن لا يرتدين غطاءً للرأس.

وأكدت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية وصول عمر خيرت وفرقته الموسيقية من الرجال إلى مدينة جدة السعودية لإحياء حفل موسيقى ضخم اليوم الجمعة داخل حديقة جمان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية للمرة الأولى في المملكة.

وأوضحت أن الجهة المنظمة أرسلت فاكسات وإيميلات إلكترونية إلى المختصين بفرقة الموسيقار عمر خيرت، وطلبت منع سفر العازفات، وحال سفرهن يرتدين غطاء الرأس على المسرح، وهو الأمر الذي أبلغته إدارة الفرقة بقيادة الموسيقار عمر خيرت، وجاءت النتيجة برفض العازفات السفر، ورفض ارتداء غطاء الرأس، ومن ضمن العازفات التي رفضن السفر "منال محي الدين" عازفة "الهارب".

هيئة الترفيه

وتحظر السعودية دور العرض السينمائي والحفلات الموسيقية العامة لكن الحكومة وعدت بتغيير المشهد الثقافي في إطار إصلاحات "رؤية 2030" التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود العام الماضي. ومن ضمن تلك "الإصلاحات" إنشاء هيئة حكومية تعنى بالترفيه.

وازدادت النشاطات الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، في الشهور الأخيرة، بدعم من هيئة الثقافة، وهيئة الترفيه إلا أن الانتقادات بدأت تطالها وسط تصدي متحمسين للتيارات المحافظة وبعض الدعاة لها، وانتقادها بحجة أنها تتنافي ومعايير الدين الإسلامي، وتقاليد المجتمع السعودي، وهو ما يسلط الضوء على حساسية إصلاحات ثقافية تشهدها أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة في ظل التحركات الجريئة التي تقوم بها هيئة الترفيه، للترويج لقطاع الترفيه والتسلية في إطار برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي يهدف إلى خلق فرص عمل وتقليص اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

عمر خيرت يحيي أول حفل موسيقي في السعودية

وكان الموسيقار عمر خيرت أعلن خلال الشهر الماضي أنه يستعد لإحياء أول حفل موسيقي في السعودية، بعد أن تلقى دعوة من قبل هيئة الترفيه المستحدثة قبل أشهر.

وقال "خيرت" إن وكيل أعماله تلقى اتصالاً من المملكة للتنسيق حول إقامة حفلة في السعودية، تعد الأولى من نوعها، وإنه وافق فور إبلاغه.

وكان الموسيقار المصري أهدى مقطوعة موسيقية خاصة بالمملكة في حفل أقامه بجامعة القاهرة في إبريل/نيسان 2016 بعنوان "من شعب مصر إلى السعودية".