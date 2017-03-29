مصارعة الديكة تنتشر في السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء انتشار صراع الديكة أو صراع الديوك في المملكة وأن قيمة المكاسب في المنافسة الواحدة قد تصل إلى 200 ألف ريال (53.4 ألف دولار).

وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن مكاسب المراهنين على مصارعة الديكة تصل إلى 4 أضعاف ما قد يفرض عليهم من غرامات في حال ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة بتهمة مخالفة قانون الرفق بالحيوان.

وأضافت الصحيفة "بينما انتشرت في الفترة الأخيرة مقاطع متنوعة لفعاليات عبارة عن مباريات مصارعة بين الديكة في كل من الأحساء والقطيف -شرق المملكة-، صرحت وزارة الزراعة أنها تتابع حالياً أثر منظمي هذه المنافسات، وذلك تمهيدا للقبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة وإيقاع العقوبة النظامية بحقهم كونهم مخالفين لأنظمة الرفق بالحيوان، في حين أكدت الوزارة أن الغرامات المالية تبدأ بقيمة 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)".

وقال المدير العام لإدارة الصحة في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج إن مثل هذه المباريات التي تقوم على المصارعة بين الديكة كانت سابقاً موجودة ومنتشرة تحديداً في المنطقة الشرقية، إلا أنها اختفت لفترة زمنية قصيرة، لكن سرعان ما عادت.

ونقلت الصحيفة عن "الدويرج" تأكيده أن الاستراحات هي أكثر الأماكن التي تحتضن مثل هذه المنافسات، ويكون ذلك بشكل سري وبالتنسيق بين محبي هذا النوع من المباريات.

وأوضح أن مصارعة الديكة تندرج تحت لائحة عقوبات الرفق بالحيوان، من خلال استخدام الحيوانات الأليفة ومن ضمنها الطيور في أمور مخالفة للاستخدامات الطبيعية، موضحاً أن الديكة لم تخلق للمصارعة أبداً، إلا أن هناك من يحاولون ترويج هذه المنافسة التي تنتشر في عدد من الدول مثل باكستان والفلبين وغيرهما.

ومصارعة الديكة هو قتال وصراع دامي يكون بين ديكين، لأن الديوك مشهورة بمقاتلة بعضها البعض عند لقائها والعدائية تجاه الديكة الآخرين، فيستغل البعض هذه العدائية لكي يضعوا الديكة في صراع ما بينهم وعادةً ما تكون هناك رهانات على الديكة الفائزة، وكان الفلبينيين القدماء من أوائل من اتخذ هذا الصراع كرياضة وبعد أن وصل الإسبان إلى الفلبين اكتشفوا ذلك وثم انتشرت في بقية أنحاء العالم.

إلا أن بعض الدول منعت هذه الرياضة بسبب عنفها ضد الحيوان حيث أنها تؤذي الديكة وكثيراً ما تؤدي إلى موتها في نهاية الصراع الذي غالباً ما يكون مقابل أموال.