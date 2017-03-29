مذيعة أردنية في MBC تطالب جمهورها في اختيار خادمة بناءً على شكلها

نشرت مذيعة أردنية تعمل في مجموعة إم بي سي (MBC) السعودية على حسابها في "سناب شات" صورة لست عاملات منزليات يقفن أمامها لتختار واحدة منهن للعمل كخادمة في منزلها.
وكتبت المذيعة علا الفارس على الصورة "شو أنا ضعت" مع إيموجي ضاحك، وبعد اختيارها لإحدى العاملات نشرت صورتها وكتبت عليها "شو رأيكم.. أنسوا الأناقة بشتغل عليها".
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن هذه السنابات أثارت ردود أفعال واسعة، واعتبرها البعض استعراضاً مهيناً للعاملات، على حد تعبيرهم، مشددين على وجوب احترام كرامتهن وعدم امتهانها بهذه الطريقة، فيما اعتذر البعض بالقول إنها لم تكن تقصد ذلك، وأنه يجب سماع رأيها قبل الإدلاء بأي رأي عن هذا التصرف.المزيد من أخبار الأردن
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