شرطة الشارقة تطلق مزادها الإلكتروني الثالث لأرقام لوحات السيارات المميزة

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة يوم أمس الأحد مزادها الإلكتروني الثالث لأرقام لوحات السيارات المميزة بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، الشركة الرائدة في مجال المزادات في منطقة الشرق الأوسط والمتخصّصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المزادان السابقان.

ويشمل المزاد الذكي الذي يستمر حتى الأول من شهر إبريل القادم بيع 100 لوحة مميزة من بينها رقمان ثنائيان هما (15) و(66) وتسع لوحات ثلاثية هي: (120)، (121)، (200)، (202)، (221)، (313)، (660)، (801)، (888) و 44 لوحة رباعية من أبرزها الأرقام (2222) و (5000) بالاضافة إلى 45 لوحة خماسية بمجموع 100 رقما مميزا.

وقال العميد سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة: "إن هذا المزاد الإلكتروني الجديد يأتي استجابة لرغبة المواطنين والمقيمين في الإمارة والدولة الذين يرغبون في اقتناء لوحات السيارات المميزة وذلك بعد الاقبال الكبير والنجاح اللافت الذي حققه المزادان الإلكترونيان السابقان، وهو يدخل ضمن أهدافنا في إسعاد المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم".

من جهته أعرب عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات عن سعادته بتنظيم هذا المزاد الذكي الثالث مع القيادة العامة لشرطة الشارقة بعد النجاح الكبير الذي حققه المزادان السابقان، مشيرا إلى أن هذا المزاد يرسخ من الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين الإمارات للمزادت والقيادة العامة لشرطة الشارقة تحقيقا للمنفعة العامة.

ويستطيع الراغبون بالمشاركة في المزاد الإلكتروني التسجيل رقمياً عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات للمزادات على الرابط التالي: www.emiratesauction.com أو عن طريق تحميل التطبيق الإلكتروني للإمارات للمزادات (Emirates auction) عن طريق "أبل ستور" أو "غوغل بلاي"، ومن ثم التسجيل للمشاركة في المزاد.

ويجدر بالذكر أن المزاد الإلكتروني الأول على أرقام لوحات السيارات المميزة الذي أطلق في شهر أكتوبر من العام الماضي 2016 حقق مبلغ 11.015 مليون درهم، كحصيلة لبيع 150 رقماً مميزاً من أرقام ثنائية وثلاثية ورباعية. فيما حقق مزاد الشارقة الإلكتروني الثاني الذي أطلق في شهر نوفمبر الماضي 16 مليون و483 الف درهم، بزيادة قدرها 49% عن المزاد الالكتروني الأول.



