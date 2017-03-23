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ريك بانكس ينقل السالسا من لندن إلى دبي

أريبيان بزنس
الخميس، 23 مارس 2017
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ريك بانكس ينقل السالسا من لندن إلى دبي

انتقل ريك بانكس، راقص السالسا الذي يملك سنوات من الخبرة في التدريب، من لندن إلى دبي بهدف إنشاء معهد لتعليم الرقص تحت مسمى "ريك بانكس دانس اند فيتنس ستوديو".
 واستطاع بانكس الوصول إلى محبي رقصة السالسا والمتحمسين لتعلم أسلوبه وحضور حفلاته وفعالياته التي يقيمها بشكل منتظم في مناطق مختلفة من دبي.
 وبعد مرور فترة من الزمن، تطور المعهد وتمكن بانكس من إضافة العديد من الأقسام إلى تدريباته من مثل رقصة الريجيتون التي تمكن المتدربين من الرقص في حفلات الزفاف والحفلات الاستعراضية مع شريك وبطريقة احترافية.
 كما بات المعهد يضم قسماً لرقص البشاتا والتي تعود أصولها الى جمهورية الدومينيكان، حيث تعد هذه من أكثر الرقصات رومنسية. وكذلك يضم المعهد قسماً لتعلم رقصة رويدا دي كازينو والتي ظهرت لأول مرة في هافانا، كوبا، اواخر 1950 ومنتصف 1960 وبعدها اشتهرت في جميع انحاء العالم.
ويقدم المعهد مجموعة من الفعاليات وورش العمل لتعلم رقصات أخرى مثل رقصة الزومبا ودروس اليوغا ومخيمات رفع اللياقة البدنية.
 وعلاوة على ذلك، يقدم المعهد دروساً لعزف الجيتار وتعلم فن الكونغ فو ودروس الباليه ورقصات الهيب هوب وغيرها الكثير، ويشتهر المعهد بتقديمه عروضاً وتخفيضات على الدورات التعليمية، مما منحه شهرة واسعة في دبي.

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