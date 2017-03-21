تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واقتداء برؤيته للسعادة، قامت الفنانة ليلى اسكندر بمبادرة شخصية منها لنشر السعادة في شوارع دبي بمشاركة صالون لاسيرين وباريس غاليري وشبكة الإمارات نيوز.
وقامت مبادرة اسكندر على توزيع الهدايا لكل الناس الذين تراهم في الشارع وفي مقدمتهم عمال النظافة، معبرة عن رؤيتها هذه بالتأكيد على أن كل شيء يمكن أن ينقص إلا السعادة ستبقى وترتقي وبخاصة لدى هؤلاء الناس.
وقالت ليلى في تصريحات خاصة لها إنها نفذت مبادرتها استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ضرورة نشر السعادة لدى الشعب الإماراتي وكل شعوب العالم.
وأشارت إلى أن مبادرتها هذه حققت هدفها من خلال رؤية السعادة على وجوه الناس الذين تلقوا الهدايا، لافتة إلى أنها كانت تلتقي معهم وتخاطبهم بعبارة :" أنتم حلوين!!".
ولفتت إلى أنها تعاونت على تنفيذ المبادرة مع باريس غاليري وصالون لاسيرين وشبكة الإمارات نيوز.
وفي تصريحات خاصة بصاحبة صالون لاسيرين، ميرنا يونس، أكدت أنها سعيدة جدا للمبادرة وبخاصة أنها تقام في مدينة دبي.
وأشارت إلى أنها شاركت في الفعالية استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلة:" سموّه يعطينا مدرسة متكاملة، وأتمنى لهذه المدرسة أن توجد في كل بلد عربي، فبهذا سنرى أن السعادة ستعمّ العالم العربي والعالم أجمع.. أشكر دولة الإمارات على السعادة الممنوحة للإنسان، المواطن والمقيم، فيها".
ليلى اسكندر تسعد الناس بالهدايا في شوارع دبي
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واقتداء برؤيته للسعادة، قامت الفنانة ليلى اسكندر بمبادرة شخصية منها لنشر السعادة في شوارع دبي بمشاركة صالون لاسيرين وباريس غاليري وشبكة الإمارات نيوز.
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الجوازات السعودية تستبدل رخصة إقامة الوافدين بهوية مقيم لخمس سنوات | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الجوازات السعودية تستبدل رخصة إقامة الوافدين بهوية مقيم لخمس سنوات | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الرئيس الأميركي يستقبل ولي ولي العهد السعودي | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
ألمانيا مستعدة لاستضافة خمسة آلاف لاجىء سوري جديد