ليلى اسكندر تسعد الناس بالهدايا في شوارع دبي

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واقتداء برؤيته للسعادة، قامت الفنانة ليلى اسكندر بمبادرة شخصية منها لنشر السعادة في شوارع دبي بمشاركة صالون لاسيرين وباريس غاليري وشبكة الإمارات نيوز.

وقامت مبادرة اسكندر على توزيع الهدايا لكل الناس الذين تراهم في الشارع وفي مقدمتهم عمال النظافة، معبرة عن رؤيتها هذه بالتأكيد على أن كل شيء يمكن أن ينقص إلا السعادة ستبقى وترتقي وبخاصة لدى هؤلاء الناس.

وقالت ليلى في تصريحات خاصة لها إنها نفذت مبادرتها استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ضرورة نشر السعادة لدى الشعب الإماراتي وكل شعوب العالم.

وأشارت إلى أن مبادرتها هذه حققت هدفها من خلال رؤية السعادة على وجوه الناس الذين تلقوا الهدايا، لافتة إلى أنها كانت تلتقي معهم وتخاطبهم بعبارة :" أنتم حلوين!!".

ولفتت إلى أنها تعاونت على تنفيذ المبادرة مع باريس غاليري وصالون لاسيرين وشبكة الإمارات نيوز.

وفي تصريحات خاصة بصاحبة صالون لاسيرين، ميرنا يونس، أكدت أنها سعيدة جدا للمبادرة وبخاصة أنها تقام في مدينة دبي.

وأشارت إلى أنها شاركت في الفعالية استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلة:" سموّه يعطينا مدرسة متكاملة، وأتمنى لهذه المدرسة أن توجد في كل بلد عربي، فبهذا سنرى أن السعادة ستعمّ العالم العربي والعالم أجمع.. أشكر دولة الإمارات على السعادة الممنوحة للإنسان، المواطن والمقيم، فيها".



