القاضي اللبناني المتورط بالفيديو المشين يقدم استقالته

(أريبيان بزنس/ صحف) - قدم القاضي اللبناني الذي ظهر مؤخراً في مقطع فيديو يظهره في وضع مشين مع شاب داخل سيارة استقالته.
وكان مقطع الفيديو الجنسي غزا مواقع التواصل الاجتماعي وتبادله العديد من اللبنانيين، ما دفع القضاء إلى قول كلمته أخيراً؛ حيث أكدت أمانة السر في مجلس القضاء الأعلى اللبناني، في بيان لها الجمعة "أنه يجري التداول عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أن ثمة تسجيلاً يظهر فيه قاض في وضع شائن".
وقالت تقارير محلية إن القاضي -الذي يشغل منصب محامي عام استئنافي في الجنوب (صيدا)- قدم استقالته، وأنّ مجلس القضاء الأعلى وافق على الاستقالة قبل إصدار بيان مجلس القضاء الأعلى اللبناني.
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