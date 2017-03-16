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نورا أحمد تضطر لخيانة زوجها

أريبيان بزنس
الخميس، 16 مارس 2017
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نورا أحمد تضطر لخيانة زوجها
سؤدي نورا أحمد في الفيلم دور امرأة تضطر لخيانة زوجها نتيجة ظروف معينة تتأتى من وقوعه في مشاكل صحية خاصة.

انتهت الفنانة نورا أحمد من تصوير أولى بطولاتها في السينما من خلال دور البطولة في فيلم "جوني بون " مع المخرج محمد هلو.
وفي تصريحات خاصة كشفت نورا عن التزامها كما كل الممثلين في الفيلم بعدم التصريح عن تفاصيل عنه، لكنها تحدثت بالعموميات عن الفكرة وعن شخصيتها فيه وبمنتهى الاختصار.
وقالت:" الفيلم يرصد واقعا إنسانيا فيه لمسة وجدانية مستمدة من الواقع الاجتماعي الذي نعيشه اليوم". وعن شخصيتها قالت:" لا أريد حرق الشخصية، لكن باختصار أؤدي دور امرأة تضطر لخيانة زوجها نتيجة ظروف معينة تتأتى من وقوعه في مشاكل صحية خاصة".
وتوجهت نورا للمخرج محمد هلو بالشكر الجزيل لمنحه دور بطولة مطلقة لها في أولى تجاربها السينمائية وقالت:" سعيدة جدا بهذه الثقة، والأستاذ محمد يحملني مسؤولية كبيرة أمام الجمهور، طالما وضعني في المقدمة في هذا الفيلم".
كما ووصفت أجواء التصوير بأنها كانت مثالية لأبعد الحدود معبرة عن ذلك بالقول:" كل شيء كان على ما يرام، والتصوير تم بكامله في الإمارات، ولم نشعر بالحاجة لشيء، بل كنا فريق عمل واحد، أو أسرة واحدة".
وكشفت نورا في الوقت نفسه عن أن الفيلم سيعرض في وقت قريب جدا في الصالات، في دولة الإمارات وبلدان الخليج، ومن ثم في مهرجانات سينمائية عربية ودولية.
أما في المشاريع الأخرى لها في الدراما، فقالت إن مسلسلا عربيا مهما ستدخل في تصويره قريبا، لكنها لم تكشف شيئا عنه حتى تصل إلى مرحلة توقيع العقد.

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