الآلاف يحضرون أول مهرجان فني في مدينة سعودية

استضافت مدينة جدة يوم الجمعة الماضي أول مهرجان YouTube FanFest ينظم في العالم العربي في مدينة الملك عبد لله الرياضية وتدفق الآلاف إلى مكان المهرجان لمشاهدة بعض من أكثر مبدعي المحتوى على YouTube والذين شاركوا في المهرجان.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تضمنت فعاليات المهرجان عرضين أحدهما خصص للنساء والفتيات والآخر للعائلات فيما تجاوز عدد الحضور الـ 2500 شخص احتشدوا لمشاهدة العروض التي قدمها عددًا من أهم مبدعي محتوى على منصة YouTube في العالم العربي مثل عمر حسين (مقدم عرض العائلات)، وبدر صالح، وهتون القاضي، ونجود الشمري وغيرهم.

وقالت ديانا بدار رئيسة قسم شراكات YouTube لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إننا فخورون باستضافة هذا المهرجان لأول مرة في العالم العربي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية".

وأضافت "إن منصة YouTube مستمرة في النمو في المنطقة العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي مهد لاستضافة حدث بحجم وأهمية مهرجان YouTube FanFest الذي يحتفي بالإبداع الذي يزدهر على قنوات YouTube. وكم كانت سعادتنا ونحن نرى مبدعي المحتوى يقدمون عروضهم الحية على خشبة المسرح أمام الجماهير في سابقة هي الأولى لكثير منهم".

وتميز المهرجان بتعدد الاتجاهات والمواهب. وقد تنوعت فقرات المهرجان بشكل كبير من عروض قروشة الكوميدية التي جعلت الجمهور ينفجر من الضحك، إلى التحدي بين سعودي ريبورترز والجمهور إلى التعليق بدر صالح الكوميدي على مقاطع الفيديو الشهيرة في المملكة.

وهذا هو الإصدار الخامس والعشرين للمهرجان وبه تنضم مدينة جدة إلى قائمة المدن التي سبق واستضافة المهرجان والتي تضم تورونتو، وطوكيو، ومومباي، وساو باولو، وجاكرتا، وسيول ومدن أخرى.

ومهرجان YouTube FanFest هو الأخير في سلسلة الفعاليات التي نظمتها منصة YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت مدينة الرياض إطلاق لقناة جديدة أسمها "بطلة"، وهي مكرسة للتعريف بالعدد المتزايد من مبدعي المحتوى الإناث في المنطقة العربية. وقد حضر ما يزيد عن 6 آلاف شخص سلسلة الفعاليات التي نظمتها YouTube على مدار العامين الماضيين في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وقد تضاعف عدد مبدعي المحتوى على YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاث مرات على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويعتبر هؤلاء المبدعون جزءًا من النمو المطرد لـ YouTube في المنطقة وخاصة في السعودية والتي شهدت خلال 2016 زيادة نسبتها 50 بالمئة في وقت المشاهدة على أجهزة الكمبيوتر، و65 بالمئة على أجهزة الهاتف الجوال.

وفيما يلي بعض الحقائق عن YouTube في المملكة العربية السعودية:

هناك أكثر 50 قناة على الـ YouTube يزيد عدد مشتركيها عن المليون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يوجد منها أكثر من 20 قناة في السعودية.

كان هناك نمو نسبته 100 بالمئة في إجمالي المواد التي تم تحميلها على YouTube خلال العام الماضي.

15 بالمئة من إجمالي وقت المشاهدة للمحتوى السعودي على YouTube يأتي من خارج السعودية.

في السنة الماضية شكلت السعودية ثلث إجمالي وقت المشاهدة على YouTube في الوطن العربي

إليكم كل المبدعين المحتوى الذي شاركوا في أول YouTube FanFest في العالم العربي:

عرض الفتيات:

نجود الشمري

هتون القاضي

أسوارة

هيلا غزال

أسرار عارف

أشواق المسكري

عرض العائلات:

عمر حسين (المقدم)

عمر فاروق

قروشة

بدر صالح

فهد سال

سعودي ريبورترز

موها الشمري

سعودي ريبورترز

d7oomy999

ايتو كي بي

فيصل العومي

مجرم قيمز

محمد المشيع