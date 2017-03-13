ملكة جمال القارات ... إبنة الملك أنمار

انتهت ملكة جمال القارات، أسماء قرطبي من تصوير أولى محطات شخصيتها التي تؤديها في مسلسل " أوركيديا" مع المخرج السوري حاتم علي والكاتب عدنان العودة.

وفي تصريحات خاصة وصلت لأريبيان بزنس تحدثت القرطبي عن شخصيتها الجديدة في المسلسل، والتي جاءت بديلةً عن شخصية أخرى كانت ستؤديها، فأكدت أن " عاتكة" شخصية لا تقل أهمية عن الشخصية السابقة.

وأوضحت أسماء إن عاتكة أصغر بنات الملك أنمار الذي يجسد شخصيته النجم جمال سليمان، واصفةً عاتكة بالمُحِبّة والوفية والحنونة تجاه أبيها وعائلتها.

وتابعت عن الشخصية:" تموت والدتي، الملكة فارعة، فتربيني زوجة أبي، الملكة البادية، مع ولديها، الأميرين الفاتح وليلى، فأعيش معهما وأكبر على حب المملكة وحب العائلة.

وعن قصة العمل ككل، أوجزت قرطبي بالقول:" هي قصة صراع بين ممالك لاحتلال مملكة أوركيديا التي يحكمها الملك عتبة والذي يؤدي الشخصية الفنان باسل خياط ، ويتكرس هذا الصراع بين مملكتي أشوريا وسمارا اللتين تتصارعان على أوركيديا.

ويشارك في بطولة العمل، إضافة إلى أسماء قرطبي، نجوم من الصف الأول في الدراما السورية والعربية، وأبرزهم: جمال سليمان، باسل خياط، سامر المصري، واحة الراهب ، سلافة معمار ، يارا صبري، فاروق الجمعات، مي اسكاف، نوار العايق، وإيمي صياح وآخرون.

إلى ذلك تستعد أسماء للدخول في مشروع عربي ضخم لم تعط تفاصيل حوله حتى اللحظة مفضلة الانتظار إلى ما بعد توقيع العقد مع الشركة المنتجة، بالإضافة إلى مشروع سينمائي لم تكشف شيئا عنه الآن.



