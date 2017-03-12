Arabian business
نمط الحياة

مواطن سعودي يتحول إلى شخصية هامة على طائرة.. بالصدفة

أريبيان بزنس
الأحد، 12 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مواطن سعودي يتحول إلى شخصية هامة على طائرة.. بالصدفة
جهاد المريح مع كابتن الطائرة

تحول مواطن سعودي عادي من خلال الصدفة إلى شخصية هامة عندما أقلته طائرة بكامل طاقمها بمفرده بعد تعذر جميع مَن كانوا على الرحلة المتجهة من محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية إلى حائل شمال غرب المملكة.

 

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المواطن "جهاد المريح" إن يوم الإثنين الماضي عندما حان موعد إقلاع رحلته الساعة 12:50، وصل إلى المطار عند الساعة 11:55 صباحاً. وعندما توجه إلى "موظف الكونتر لقصّ بطاقة الصعود؛ إذا به يسألني: هل أنت جهاد؟ قلت له نعم؛ فردّ أنت الراكب الوحيد على هذه الرحلة، ولو تأخرت 8 دقائق لأقفلت الأبواب".

 

وأضاف جهاد المريح "حقيقة لم أكن مستوعباً أنني سأطير بمفردي يوماً من الأيام، ودخلت بعد ذلك إلى الصالة، وكان يوجد عدد من المسافرين لكن على رحلة أخرى، وطلب الموظف مني الجلوس لحين خروجهم".

 

وتابع "وبعد مغادرتهم طُلب مني الخروج لركوب الباص؛ حيث أوصلني إلى الطائرة.. حقيقة وأنا متجه إلى الطائرة أحسست بشعور كبار الشخصيات"؛ واصفاً شعوره حينها بالـ "أشبه بالحلم!".

 

وقال "لما استقرت الطائرة في السماء طلبت من المضيف الدخول للمقصورة لالتقاط صورة مع الكابتن ومساعده؛ لكنه رفض، وقال لي: الآن الأمر ممنوع؛ لكن إذا هبطت الطائرة سيتم السماح لك... وبالفعل حين هبوط الطائرة ذهبت وسلمت على الطاقم وشكرتهم، والتقطت بعض الصور لهم".

 

واختتم إن "الشيء المضحك أنه حين نزولنا من الطائرة جلبوا لي الشنطة التي كانت مع العفش للسلم، وكانت صالة القدوم لمطار حائل خالية من المسافرين، وتفاجأ الموظف المناوب على الباب الخارجي بوجودي لوحدي على هذه الرحلة؛ فسألني حين اقتربت منه: أنت جاي لحالك؟ قلت: نعم؛ فضحك وقال: والله منت بسيط".

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

من هو رجل الأعمال السعودي الذي قتل داخل منزله بجدة؟

مصرع رجل أعمال سعودي شهير شنقاً داخل منزله

الشرطة السعودية تقتل عضوا مشتبها به في داعش

القبض على اثنين في قضية الاعتداء على شرطي سعودي

تعليقات

المزيد في نمط الحياة

ملكة جمال القارات ... إبنة الملك أنمار

الإمارات: حظر ترخيص السيارات المستودرة "غير المطابقة" قبل نهاية 2017

الإماراتي محمد البناء يتوج ببطولة كوفكس فرنسا الدولية للرياضات الإلكترونية

سوق السفر العربي بدبي يعلن زيادة مساحته الإجمالية هذا العام

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

كيفية إدارة التعويضات في الأوقات الصعبة

صناعة السعادة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »