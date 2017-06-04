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نمط الحياة

خادم الحرمين يوجه بصرف راتب الشهر الحالي بتاريخ 23 رمضان

أريبيان بزنس
الأحد، 4 يونيو 2017
خادم الحرمين يوجه بصرف راتب الشهر الحالي بتاريخ 23 رمضان

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن تقديم صرف راتب الشهر الحالي، أوضحت وزارة المالية أنها ستوجه مؤسسة النقد العربي السعودي بتعميد البنوك والمصارف لإيداع الرواتب في حسابات الموظفين يوم الأحد 23 رمضان الموافق (18 يونيه 2017م).

 

وتأتي هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بتقديم صرف راتب الشهر الحالي تلبيةً لحاجات المواطنين ومساعدتهم على قضاء حوائجهم الخاصة بعيد الفطر المبارك، كون التاريخ المحدد لصرف راتب الشهر الحالي وفق نظام احتساب الرواتب والأجور هو الموافق لبرج السرطان، الذي يصادف اليوم الثاني من شهر شوال.

 

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